Podraz? ChatGPT začne ještě v srpnu zobrazovat reklamy. Vypnout je můžete, ale musíte za to něco zaplatit

Slovo „podraz“ se nabízí samo. Ještě nedávno fungoval ChatGPT jako jednoduchá rovnice: buď ho používáte zdarma s určitými limity, nebo si připlatíte za víc. Reklamy v tom nefigurovaly. Jenže OpenAI během roku 2026 tuhle rovnici přepsalo. Na tarifech Free a Go, tedy na bezplatné verzi a na nejlevnějším placeném plánu za 8 dolarů měsíčně, se mohou zobrazovat reklamy přímo pod odpověďmi chatbota. Vypnout je lze, ale u tarifu Free to znamená přijít o část funkcí a snížit si limity používání. Bez těchto omezení se reklam zbavíte přechodem na Plus za 20 dolarů měsíčně nebo na vyšší tarif. OpenAI má k srpnu 2026 reklamy oficiálně spuštěné v USA, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. Česko mezi aktuálně potvrzenými trhy není.
Jak se reklamy v ChatGPT vlastně objevily
Představa, že reklamy spadly z nebe, neodpovídá realitě. OpenAI celý záměr komunikovalo po etapách. 16. ledna 2026 firma zveřejnila blog, ve kterém popsala principy reklamního modelu a slíbila, že odpovědi chatbota zůstanou od reklam oddělené. 9. února 2026 odstartoval první test v USA, kde se reklamy začaly zobrazovat vybraným přihlášeným dospělým uživatelům Free a Go. Následně se test rozšířil do Austrálie, na Nový Zéland, do Kanady a Velké Británie.
Česko v tomto výčtu chybí. K 19. srpnu 2026 OpenAI oficiálně uvádí jako trhy s probíhajícím zaváděním reklam USA, Velkou Británii, Austrálii, Nový Zéland a Kanadu. České uživatele se tedy reklamy podle aktuálních oficiálních informací zatím netýkají. Dostupnost se ale může měnit s postupným rozšiřováním testu.
Tři cesty, tři ceny
Zásadní změna nespočívá v tom, že se pod odpovědí objeví reklamní banner. Spočívá v tom, že uživatel tarifu Free si v podporovaných zemích může vybrat mezi prostředím s reklamami a režimem bez reklam, přičemž druhá možnost má nižší limity:
- Free s reklamami – reklamy se mohou zobrazovat pod odpověďmi a uživatel získává širší přístup v rámci limitů bezplatného tarifu.
- Free bez reklam (Ads-Free režim) – reklamy zmizí, ale zaplatíte jinak: nižšími limity používání a omezenějším přístupem k některým funkcím, například ke generování obrázků nebo deep research. Přesný rozsah omezení se může měnit. Aktivujete v Settings → Ads controls.
- Placený tarif bez reklam – Plus za 20 dolarů měsíčně, Pro za 100 nebo 200 dolarů měsíčně, případně Business a Enterprise. Tyto tarify reklamy neobsahují.
A pak je tu Go. Tarif za 8 dolarů měsíčně, který OpenAI samo prezentuje jako cenově dostupnou bránu k lepšímu ChatGPT. Jenže Go může reklamy obsahovat úplně stejně jako Free. Osm dolarů měsíčně tedy neznamená klid od reklam, a to je podle nás ten nejsilnější „podrazový“ moment celé změny. Go přitom nabízí vyšší limity a širší přístup k funkcím než Free, takže nejde o totéž jako bezplatný tarif.
Co reklamy ví a co ne
OpenAI popisuje dva režimy personalizace. V základním nastavení může systém vybírat reklamu podle aktuálního chatu a dalších kontextových údajů. Při zapnuté personalizaci může navíc využívat informace z předchozích konverzací a paměti podle nastavení účtu.
Směrem k inzerentům ale data necestují, ti vidí jen agregovaná čísla jako počet zobrazení a kliknutí. Inzerenti nemají přístup k vašim chatům, historii konverzací, paměti ani osobním údajům. „Oddělené od reklam“ tedy platí vůči zadavatelům, nikoli ve smyslu, že by reklamní systém nemohl pracovat s informacemi dostupnými v rámci produktu. Vypnutí personalizace reklam reklamy neodstraní, jen změní způsob jejich výběru na méně cílený.
Důležitý detail: reklamy se nezobrazují účtům uživatelů mladších 18 let. OpenAI také uvádí, že reklamy nejsou způsobilé zobrazovat se u citlivých nebo regulovaných témat, například zdraví, duševního zdraví či politiky.
Jak je na tom konkurence
Google Gemini zatím jde jinou cestou. Podle oficiální dokumentace se chaty v Gemini Apps nepoužívají k zobrazování reklam. Google sice využívá některé údaje a propojené aplikace k personalizaci odpovědí, ale reklamy v samotných chatech zatím nezavedl. OpenAI je v tomto o krok dál: konverzační reklamy už testuje v praxi.
Co dělat u nás v Česku
Čeští uživatelé jsou zatím mimo aktuální reklamní test. Česko je podporovanou zemí pro ChatGPT, ale mezi zeměmi, kde OpenAI podle aktuálních oficiálních informací reklamy zavádí, zatím není. Dostupnost se však může s rozšiřováním testu změnit.
Praktická rada závisí na tom, jak ChatGPT používáte. Pokud vám stačí bezplatný tarif a v budoucnu by se vám reklamy zobrazovaly, můžete zvolit Ads-Free režim, ale počítejte s nižšími limity a omezenějším přístupem k některým nástrojům. Pokud pravidelně generujete obrázky, používáte deep research nebo potřebujete vyšší denní kapacitu bez reklam, Plus za 20 dolarů měsíčně je první placený upgrade. Go za 8 dolarů měsíčně jako řešení „kvůli reklamám“ nedává smysl, protože i tento tarif může reklamy obsahovat.
Bezplatný ChatGPT nezmizel. Jen se ukázalo, že „zdarma“ může nově znamenat širší přístup s reklamami, nebo menší přístup bez nich.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík