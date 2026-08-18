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Xiaomi uvádí řadu Redmi M, prvním zástupcem je Redmi M100

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Někteří výrobci mají tolik modelů, že i odborník má někdy problém se v nich zorientovat. K tomu ještě připočítejte tendenci vydávat jedno zařízení pod mnoha...
Xiaomi uvádí řadu Redmi M, prvním zástupcem je Redmi M100

Xiaomi uvádí řadu Redmi M, prvním zástupcem je Redmi M100

Zdroj: Redmi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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