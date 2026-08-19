Kyrgios přiznal pocity bezmoci a osamění. Po pozitivním testu na drogy čelí konci kariéry

Zprávu zveřejnila 19. srpna Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA). Kyrgios na ni reagoval ještě tentýž den instagramovou story, ve které nepoužil jedinou výmluvu. Napsal, že udělal „velkou chybu“, přijal plnou odpovědnost a omluvil se fanouškům, rodině, sponzorům i dětem, které ho sledují. Pak přidal něco, co z běžného krizového prohlášení sportovce vyčnívá: popsal roky, kdy mu tělo nedovolovalo dělat to, co po něm chtěla hlava, pocit, že mu nikdo nepomáhá, a osamění, které s tím přišlo. Oznámil, že se na 28 dní stahuje z veřejného života, aby se soustředil sám na sebe.
Co přesně říkají dokumenty
Vzorek byl odebrán 22. června 2026 na turnaji ATP 250 v Mallorce, kde Kyrgios prohrál v prvním kole s Adamem Waltonem 3:6, 4:6. Laboratoř akreditovaná Světovou antidopingovou agenturou (WADA) potvrdila 17. července přítomnost benzoylecgoninu, metabolitu kokainu. ITIA poté uložila povinnou dočasnou suspendaci s účinností od 4. srpna. Kyrgios se proti ní k datu zveřejnění neodvolal.
Důležité je, co to zatím není: definitivní verdikt. Dočasná suspendace je procesní opatření, nikoli konečný trest. Ten teprve přijde, a jeho délka se může pohybovat v propastném rozpětí.
Jeden měsíc, nebo čtyři roky
Kokain spadá v tenisových antidopingových pravidlech do kategorie „substance of abuse“, tedy společensky zneužívaných látek. Podle platného znění TADP 2026 záleží na tom, co hráč prokáže:
- 3 měsíce – pokud doloží, že k užití došlo mimo soutěž a bez souvislosti se sportovním výkonem.
- 1 měsíc – pokud navíc absolvuje léčebný program schválený ITIA.
- 2 roky – standardní sankce, když mimosoutěžní kontext neprokáže.
- 4 roky – při prokázané úmyslnosti.
Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším scénářem je tedy 1 měsíc versus 48 měsíců. Precedenty existují: marocký tenista Imran Sibille dostal loni za kokain právě jeden měsíc poté, co ITIA přijala jeho verzi o mimosoutěžním užití a vstoupil do léčebného programu. Podobně krátké tresty (rovněž měsíc) dostali za cannabis Nathan Ponwith letos a Bastián Malla v roce 2022.
Kyrgios veřejně nikoho neobvinil, nepopřel výsledek testu a nenabídl verzi o kontaminaci. Jediný kontext, který sám předkládá, je psychická zátěž z vleklých zranění. Zda požádal o analýzu B-vzorku nebo už předložil ITIA důkazy k mimosoutěžnímu užití, veřejně doloženo není. Procesně má po formálním obvinění 20 dní na reakci; při sporu rozhoduje nezávislý tribunál Sport Resolutions s možností odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne.
Tělo, které se rozpadalo čtyři roky
Samotná sankce je jen polovina příběhu. Ta druhá je chronologie, která vysvětluje, proč Kyrgios mluvil o bezmoci.
V lednu 2023 podstoupil operaci levého kolene kvůli natrženému laterálnímu menisku. V červnu se vrátil ve Stuttgartu, ale už po týdnu na Mallorce skenování odhalilo natržený vaz v zápěstí, a tak se odhlásil z Wimbledonu. ATP tehdy uvedla, že za celý rok 2023 odehrál jediný zápas. V září 2023 přišla rekonstrukce zápěstí po úplné ruptuře scapholunátního vazu. V březnu 2025 skrečoval v Indian Wells kvůli pravému zápěstí. A v červnu 2026, pouhých dvanáct dní před osudným testem na Mallorce, slavil ve Stuttgartu první singlovou výhru po patnácti měsících, a sám přitom mluvil o rekonstrukci zápěstí a čtyřech operacích kolene za poslední čtyři roky.
Podle nás právě tady leží skutečná hrozba pro jeho kariéru. I kdyby dostal nejmírnější možný trest (jeden měsíc), vrací se do těla, které ho opakovaně zradilo. Každý pokus o comeback skončil novou bolestí. A i krátká pauza navíc znamená další ztrátu kondice, kterou třicetiletý hráč po čtyřech operacích kolene a rekonstrukci zápěstí získává stále obtížněji.
Psychická linka, která není nová
Kyrgiosovo přiznání o osamění a bezmoci nepřišlo z prázdna. Už v únoru 2022 veřejně popsal depresi, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a zneužívání alkoholu i drog. Dokument Break Point na Netflixu později odhalil, že po Wimbledonu 2019 skončil na psychiatrickém oddělení v Londýně. Nové je to, že podobnou linku teď znovu spojuje s konkrétním selháním, pozitivním testem, a s rozpadlou fyzickou stránkou kariéry.
V aktuálním prohlášení odbornou pomoc ani terapii výslovně nezmiňuje. Mluví jen o 28 dnech mimo veřejný život. Pokud by ale chtěl využít nejmírnější sankční režim, vstup do léčebného programu schváleného ITIA by byl nejen strategicky výhodný, ale (vzhledem k tomu, co sám v minulosti popsal) i lidsky logický.
Důležitý detail na závěr: i kdyby Kyrgios formálně ukončil kariéru, kauza nezmizí. Suspendace běží dál i po odchodu do sportovního důchodu a případný návrat by vyžadoval minimálně šestiměsíční oznámení předem a opětovnou dostupnost pro testování. Utéct před procesem do penze nejde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář