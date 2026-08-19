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Google Mixboard po roce končí

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Aktualizace 19. srpna 2026 Po roce fungování Google ukončuje činnost Mixboardu. Stane se tak 28. září. Po tomto dni se smažou veškerá data. Do té...
Google Mixboard po roce končí

Google Mixboard po roce končí

Zdroj: Neowin
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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