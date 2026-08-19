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Google Mixboard po roce končí
V červnu minulého roku jsme se dočkali představení Fairphone (Gen. 6), tedy Fairphone 6. Očekávali jsme, že...
Na trhu se nám v posledních týdnech objevily nové skládací telefony nejen od Honoru. Pozitivním faktorem je...
Ještě před lety platilo, že levné mobily jsou nudné, mají pochybnou konstrukci, ničím neohromí a podpora je...
Mapy od Seznamu jsou tak trochu unikátem, i ve světě. I přes silnou konkurenci v podobě Google Map se česká...
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