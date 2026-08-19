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Jak zablokovat reklamy v telefonu? Jediné nastavení vyřeší většinu potíží

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Blikající bannery, celoobrazovková videa a odpočítávání, které nejde zavřít. Mobilní reklama žere data, vybíjí baterii a otravuje. Přitom existuje elegantní systémové řešení, o kterém skoro nikdo nemluví.
Jak zablokovat reklamy v telefonu? Jediné nastavení vyřeší většinu potíží

Jak zablokovat reklamy v telefonu? Jediné nastavení vyřeší většinu potíží

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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