Jak zablokovat reklamy v telefonu? Jediné nastavení vyřeší většinu potíží

Každý den to zažíváte. Otevřete zpravodajský web, spustíte aplikaci na počasí nebo si chcete jen tak zabít čas jednoduchým kvízem. A pak to přijde – agresivní banner přes celou obrazovku, automaticky spuštěné video s hlasitým zvukem nebo třicetivteřinové odpočítávání, které prostě nejde přeskočit.
Jenže mobilní reklama není jen otravná. Zpomaluje načítání obsahu, spotřebovává vaše drahá mobilní data a výrazně zkracuje výdrž baterie. Zatímco vy čekáte na článek, váš telefon v pozadí stahuje desítky sledovacích skriptů a reklamních prvků, které vás sledují napříč aplikacemi.
Většina lidí to bere jako nevyhnutelnou daň za bezplatný obsah. Jiní začnou instalovat podivné aplikace od neznámých vývojářů, které slibují zázračné blokování, ale ve skutečnosti samy sbírají citlivá data o vašem chování. Přitom existuje čisté řešení zabudované přímo v systému telefonu, které nevyžaduje instalaci jediné aplikace.
Skrytá zbraň: Privátní DNS, o které nikdo nemluví
Celý trik spočívá ve funkci s názvem Privátní DNS (Private DNS). Abyste pochopili, jak tohle kouzlo funguje, musíte vědět, co se děje pokaždé, když kliknete na odkaz.
Váš telefon se při každém přístupu na internet obrací na takzvaný DNS server – představte si ho jako obří internetový adresář. Ten překládá lidsky čitelné názvy webů na číselné IP adresy, kterým rozumí servery. Problém je v tom, že běžný DNS server od vašeho operátora nebo poskytovatele Wi-Fi telefon poslušně nasměruje úplně všude – na samotný web i na všechny reklamní servery, trackery a analytické nástroje.
Specializovaný DNS server s integrovaným filtrováním ale situaci obrátí. Obsahuje neustále aktualizovanou databázi známých reklamních a sledovacích domén. Když se aplikace nebo prohlížeč pokusí stáhnout reklamu, filtrovaný server dotaz prostě odmítne a vrátí prázdnou odpověď. Reklamní obsah se fyzicky vůbec nestáhne do telefonu – ušetříte data, výkon procesoru i baterii. A hlavně: tenhle princip funguje naprosto všude v telefonu, nejen v jednom konkrétním prohlížeči.
Návod pro Android: Minutová záležitost
Android má tuto funkci zabudovanou od verze 9 Pie. Celý proces zabere necelou minutu a funguje stejně na Samsungu, Xiaomi, Motorole i Google Pixelu. Jen se mohou mírně lišit názvy položek podle grafické nadstavby výrobce.
Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Připojení nebo Síť a internet. Tam najděte položku Privátní DNS – často se skrývá ve spodní části nabídky nebo pod volbou Rozšířené nastavení. Výchozí stav bývá Automaticky.
Přepněte na volbu Název hostitele poskytovatele privátní DNS a do textového pole zadejte adresu dns.adguard-dns.com. Klepněte na Uložit a je hotovo. Od této chvíle prochází všechny internetové dotazy přes bezplatný resolver, který automaticky filtruje reklamy a sledovací prvky – bez jediné nainstalované aplikace.
Postup pro iPhone: Trochu jinak, ale stejně jednoduše
Apple v iOS nenabízí přímé textové pole jako Android. Stejného výsledku ale dosáhnete čistou cestou přes oficiální konfigurační profil.
V prohlížeči Safari navštivte stránky poskytovatele filtrovaného DNS a stáhněte si konfigurační profil pro šifrovanou DNS. V nastavení telefonu se objeví nová volba Profil stažen, kde instalaci potvrdíte. iOS pak začne směrovat veškeré dotazy přes bezpečný a filtrovaný kanál, aniž by na pozadí musela běžet aplikace náročná na baterii.
Co všechno zmizí a kde jsou hranice
Tohle řešení je mimořádně účinné, ale není všemocné. Je dobré vědět, co od něj čekat a kde narazí na technologická omezení.
Největší užitek uvidíte při běžném surfování a v aplikacích zdarma. Z webových stránek v Chrome i dalších prohlížečích zmizí většina statických i vyskakovacích bannerů. V bezplatných aplikacích na počasí, fitness trackery nebo nákupní seznamy přestanou překážet reklamní pruhy. Mobilní hry vás po každé úrovni nebudou zdržovat vloženou reklamou. A hlavně: výrazně posílíte své soukromí, protože blokátor zastaví odesílání telemetrických dat reklamním agenturám.
Na druhou stranu existují místa, kde samotný DNS filtr nestačí. Typickým příkladem je YouTube, který vkládá reklamní bloky přímo do stejného datového toku jako video. Kdyby DNS server zablokoval adresu reklamy, znefunkčnil by celé přehrávání. Podobně fungují sociální sítě jako Facebook nebo Instagram – sponzorovaný obsah přichází ze stejných serverů jako příspěvky od přátel. U mobilních her také nepočítejte s tím, že budou fungovat dobrovolná odměnová videa, za která hráči získávají herní bonusy.
Pozor také na veřejné Wi-Fi sítě. Aktivní privátní DNS může občas zkomplikovat přihlášení k bezplatným Wi-Fi v hotelech, kavárnách nebo vlacích, které vyžadují potvrzení podmínek na uvítací stránce. V takovém případě stačí privátní DNS v nastavení na chvíli vypnout a po přihlášení opět zapnout.
Chcete jít ještě dál? Zkuste NextDNS
Jako zajímavou alternativu k AdGuardu lze vyzkoušet službu NextDNS. Ta po rychlé a bezplatné registraci vygeneruje vlastní DNS adresu, na které si můžete sami naklikat, jaké konkrétní weby, reklamy nebo analytické nástroje chcete blokovat. Dokonce zde nastavíte rodičovskou kontrolu podle vlastních potřeb.
Minimum úsilí, maximum klidu
Použití privátní DNS představuje ideální rovnováhu mezi jednoduchostí a účinností. Nemusíte se spoléhat na speciální prohlížeče se zabudovanými doplňky, které často zpomalují načítání a zatěžují operační paměť.
Pokud by vám nastavení z jakéhokoliv důvodu přestalo vyhovovat nebo byste narazili na firemní síť či aplikaci, která filtrování odmítá, můžete funkci kdykoliv během několika sekund vrátit do původního stavu volbou Automaticky. Pro běžné každodenní používání však tato jediná systémová změna promění telefon v mnohem klidnější, svižnější a bezpečnější zařízení.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, arecenze.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová