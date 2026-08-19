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Zahrada na konci srpna: 7 věcí, na které je právě teď ten správný čas

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Zahrada na konci srpna: Srpen je měsíc, kdy nestačí na zahradě jen zalévat a sklízet. Některé práce je třeba stihnout právě teď, aby rostliny dobře …
Zahrada na konci srpna: 7 věcí, na které je právě teď ten správný čas

Zahrada na konci srpna: 7 věcí, na které je právě teď ten správný čas

Zdroj: Planeta zahrady
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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