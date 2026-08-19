Zahrada na konci srpna: 7 věcí, na které je právě teď ten správný čas

Zahrada na konci srpna: Srpen je měsíc, kdy nestačí na zahradě jen zalévat a sklízet. Některé práce je třeba stihnout právě teď, aby rostliny dobře zvládly konec léta a zahrada zůstala krásná po celý podzim.
1. Zastavte růst plevelů dřív, než se vysemení
Konec léta je pro mnoho plevelných rostlin důležitým obdobím. Některé už kvetou nebo vytvářejí semena, která se mohou snadno rozšířit po
záhonech. Pokud je odstraníte ještě před vysemeněním, ušetříte si část práce v příští sezoně. Jak zlikvidovat plevele v zahradě: Odstraňte především kvetoucí a semenící plevel. Nenechávejte ho zbytečně ležet na záhonech. Po odplevelení půdu ihned zamulčujte.
Tip redakce Nečekejte, až bude záhon úplně zarostlý. Krátká pravidelná kontrola je v srpnu účinnější než velké podzimní odplevelování. PlanetaZahrady: Zahrada na konci srpna – Ostříhejte odkvetlé trvalky – ale ne všechny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu. Těchto 7 změn ji promění až do podzimu 2. Ostříhejte odkvetlé trvalky – ale ne všechny
Není třeba ostříhat všechny rostliny, které už odkvetly. Suchá květenství mohou být ozdobou zahrady i na podzim a některým rostlinám navíc jejich ponechání prospívá.
Co stříhat: Odkvetlé růže, unavené trvalky a květenství, u nichž chcete podpořit ještě jedno kolo kvetení. Co nechat: Okrasné trávy, rostliny s dekorativními semeníky a druhy, které budou tvořit strukturu i v sychravějších dnech. Zahrada na konci srpna – Připravte záhony na podzimní výsadbu.Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku 3. Připravte záhony na podzimní výsadbu
Zahrada v srpnu už mění svůj charakter a je nejvyšší čas začít se ptát: Co bude na tomto místě za měsíc? Prázdná místa po sklizené zelenině uvolněte, zapracujte kompost a začněte promýšlet podzimní výsadbu cibulovin nebo trvalek.
Zahrada na konci srpna – Zkontrolujte rostliny po letních vedrech. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vytvořit podzimní truhlíky, které budou krásné od září až do prvních mrazů 4. Zkontrolujte rostliny po letních vedrech
Letošní extrémně horké a suché léto za sebou zanechalo mnoho škod, které je třeba právě v těchto dnech co nejrychleji napravit. Projděte záhony a odstraňte z rostlin suché listy, spálené části nebo choroby. Zálivku ale přizpůsobte aktuálnímu počasí a potřebám jednotlivých rostlin. Místo častého povrchového kropení je při suchu vhodnější vydatná zálivka ke kořenům.
5. Dopřejte ovocným stromům a keřům pozornost
Větve ovocných stromů obtěžkané úrodou mohou potřebovat oporu, aby se pod její vahou nepolámaly. Průběžně odstraňujte nahnilé plody ze stromu i ze země, abyste zamezili šíření chorob a výskytu škůdců. Pokud plánujete provést letní řez ovocných stromů, postupujte obzvláště opatrně. Každý druh ovocného stromu má svá specifická pravidla.
Čtěte také: Jak stříhat třešeň po sklizni, aby příští rok bohatě plodila? Červenec je ideální čas 6. Začněte zahradu připravovat na konec léta
Odstraňte odkvetlé letničky, abyste uvolnili místo v nádobách a truhlících pro podzimní dekorace. Ty rozzáří terasu, okna i vstup do domu svěží barvou i v září. Pracujte s okrasnými travami, vřesy, dlužichami nebo stálezelenými rostlinami, které udrží truhlíky atraktivní i po odkvětu letniček.
Čtěte také: Vosy na zahradě: Sladké zbytky a odkryté potraviny je zbytečně lákají 7. Nechte si něco na podzim – zahrada nemusí být sterilní
Zahrada na konci srpna sice dokvétá, ale nemusí vypadat jako golfové hřiště. Nechte na záhonech rostliny s dekorativními semeníky. Ty poskytnou potravu ptákům, vytvoří pevnou architekturu v prostoru a budou vypadat nádherně v ranní rose i v tlumeném podzimním světle.
Tip redakce PlanetaZahrady
Neuklízejte zahradu podle kalendáře. Srpen je přechodové období. Některé rostliny už ztrácejí svůj letní vzhled, jiné teprve začínají být zajímavé. Při úklidu proto vždy zvažte, zda rostlině odstranění odkvetlých částí skutečně prospěje, nebo zda její semeníky či suchá květenství nebudou ozdobou záhonu i během podzimu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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