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Dron hledal srnčata v trávě, místo nich našel stan se spícími turisty. Tu noc odvrátil tragédii, která by změnila životy

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Dobrovolníci vyslali dron s termokamerou nad louku k posečení. Na displeji se objevil velký zářící obdélník, stan se spícími lidmi.
Malé srnče v trávě

Malé srnče v trávě

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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