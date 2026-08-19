Revoluční tiskárna za miliony tiskne pískem s přesností na setiny milimetru. BMW už ji používá, ve frontě stojí celý svět

Koncem června 2026 otevřela firma Laempe Mössner Sinto brány svého závodu v Meitzendorfu u Magdeburgu a ukázala světu stroj, který mění pravidla hry ve slévárenském průmyslu. Tiskárna L3D-200 netiskne hotové kovové díly, místo toho vrstvu po vrstvě nanáší písek a selektivně ho využívá pomocí pojiva, podobně jako běžná inkoustová tiskárna nanáší inkoust na papír. Přirovnání pochází přímo od Franka Wedemeyera, muže, který vývoj celé technologie vedl. Výsledkem jsou písková jádra a formy tak složitých tvarů, jaké by klasickými nástroji vznikaly jen obtížně nebo vůbec. Ty se pak vloží do formy a zalijí roztaveným kovem. Investice do vývojového projektu dosáhly podle firmy středního dvouciferného milionového obnosu v eurech. A přesnost? Laempe u oceněné výrobní linky veřejně uvádí toleranci ±0,3 mm, což je ve slévárenství hodnota, která může výrazně snížit počet zmetků a potřebu ručního dokončování. BMW tiskárny nasadilo ve své slévárně v bavorském Landshutu, kde na sedmnácti strojích denně vzniká až 4 500 pískových jader pro šest variant hlav válců nové generace řadových šestiválců. Zájem dalších zákazníků z Evropy, USA, Turecka i Indie potvrdila sama firma po premiérovém Open Weeku, na který dorazilo kolem tří set návštěvníků, a obě vystavené jednotky L3D-200 byly v době akce už prodané.
Od prototypu k sériové lince
Průmyslový 3D tisk písku není úplná novinka. Firmy jako Voxeljet nebo ExOne nabízejí pískové tiskárny řadu let. Jenže většina z nich sloužila hlavně k prototypování nebo výrobě malých sérií. Laempe udělalo něco jiného: z tiskárny udělalo jádro celé automatizované výrobní linky.
Proces začíná přípravou formovací směsi, pokračuje samotným tiskem, automatickým odsypáním přebytečného písku, čištěním hotových jader a končí stoprocentní optickou kontrolou každého kusu. Celý řetězec běží bez manuálního zásahu. Právě tato integrace, nikoli samotná tisková hlava, je to, co odlišuje L3D-200 od konkurence. Laempe neprodává jen tiskárnu. Prodává továrnu.
Co umí čísla, která firma zveřejnila
Veřejně dostupné parametry jsou skromné, ale výmluvné:
- Rychlost tisku: až 850 mm/s, podle Wedemeyera zhruba čtyřikrát rychlejší než dosavadní řešení firmy
- Denní výkon oceněné linky: přes 1 100 jader
- Výrobní přesnost: ±0,3 mm (u oceněné linky pro BMW)
- Materiálový systém: otevřený, zákazník není vázán na jediného dodavatele ani konkrétní druh písku
- Tisk: bidirekcionální, tisková hlava pracuje oběma směry
Katalogový maximální tiskový objem L3D-200 firma veřejně neuvádí. Reportáž MDR Sachsen-Anhalt ale po návštěvě Open Weeku popisuje, že v hale stála i forma pro lodní motor, tedy díl výrazně větší než cokoli z osobního automobilu. Wedemeyer v rozhovoru pro MDR dodal, že vývoj L3D-200 trval zhruba rok a půl a příští generaci chce tým zvládnout za devět měsíců.
BMW jako referenční zákazník, který otevřel dveře
V prosinci 2024 Laempe oficiálně předalo BMW Group plně automatizovanou 3D tiskovou linku se šesti pískovými tiskárnami včetně všech periferií. Slévárna v Landshutu je jedním z klíčových závodů bavorské automobilky, vyrábějí se tu mimo jiné hlavy válců, jejichž přesnost vnitřních kanálů přímo ovlivňuje výkon a emise motoru. Podle tiskových materiálů BMW v závodě běží celkem sedmnáct pískových tiskáren a denní produkce dosahuje až 4 500 jader.
Proč je to důležité? Protože BMW nepoužívá 3D tisk jako prototypářskou hračku. Používá ho v sériové výrobě motorových komponent. A právě tato reference otevřela Laempe dveře k dalším zákazníkům. Veřejně potvrzeným odběratelem je od července 2025 také Herborner Pumpentechnik, německý výrobce čerpadel, který si před nákupem prohlédl provozy BMW i firmy INACORE. Vzorec se opakuje: zákazník přijede, vidí běžící linku a podepíše smlouvu.
Konkurence existuje, ale hraje jinou hru
Na trhu pískového 3D tisku působí silní hráči. ExOne (dnes součást Desktop Metal) nabízí S-Max Flex s tiskovým prostorem 1 900 × 1 000 × 1 000 mm s udávanou přesností ±0,5 mm. Voxeljet staví na extrémní objem, jeho VX4000 pojme formu o rozměrech 4 000 × 2 000 × 1 000 mm. Přímé srovnání je ale ošidné, protože každý výrobce měří a prezentuje jiné metriky.
Laempe se od nich odlišuje hlavně tím, že necílí na samotný stroj, ale na celý výrobní proces. Otevřená architektura materiálového systému znamená, že slévárna nemusí kupovat pojivo a písek výhradně od Laempe. A hybridní koncept umožňuje kombinovat klasicky střílená jádra s aditivně tištěnými v jedné formě, zákazník si vybírá podle složitosti dílu a objemu série. Technologie za to získala ocenění Formnext (R)Evolution Award 2025 i první místo v soutěži Hugo-Junkers-Preis 2026 za průmyslovou inovaci.
Co to znamená pro české slévárny
Laempe má v Praze oficiální zastoupení prostřednictvím Laempe + Panáčková a český web firmy funguje. Konkrétní česká instalace L3D-200 veřejně potvrzená zatím není, ale český automobilový průmysl s jeho vazbami na německé koncerny a silnou slévárenskou tradicí je přesně ten segment, na který technologie míří. Až BMW začne požadovat od svých dodavatelů kompatibilní kvalitu jader, tlak na modernizaci dorazí i do střední Evropy.
Tiskárna L3D-200 nenahrazuje celou slévárnu. Nahrazuje tu její část, která dosud stála na drahém nářadí, dlouhých přípravných časech a ruční práci. A dělá to dost rychle na to, aby se o ni zajímali lidé ze čtyř kontinentů ještě dřív, než stihla dostat katalogový list.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík