Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Revoluční tiskárna za miliony tiskne pískem s přesností na setiny milimetru. BMW už ji používá, ve frontě stojí celý svět

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Firma představila 3D tiskárnu, která z písku vytváří formy a jádra pro odlévání kovových dílů. BMW v ní už vyrábí tisíce komponent denně.
Tiskárna německé firmy L3D-200

Tiskárna německé firmy L3D-200

Zdroj: Laempe Mössner Sinto
Reklama
Další články z Mobify.cz
Test ukázal, jestli Android přijme dva otisky prstů najednou. Výsledek je více než překvapivý
Test ukázal, jestli Android přijme dva otisky prstů najednou. Výsledek je více než překvapivý
3 chyby v internetovém bankovnictví, které dělá skoro každý. Podvodníci na ně čekají a banka vám peníze nevrátí
3 chyby v internetovém bankovnictví, které dělá skoro každý. Podvodníci na ně čekají a banka vám peníze nevrátí

Jen za první čtvrtletí letošního útoku zaznamenala Česká bankovní asociace téměř 23 tisíc na klienty bank....

Dron hledal srnčata v trávě, místo nich našel stan se spícími turisty. Tu noc odvrátil tragédii, která by změnila životy
Dron hledal srnčata v trávě, místo nich našel stan se spícími turisty. Tu noc odvrátil tragédii, která by změnila životy

Dobrovolníci vyslali dron s termokamerou nad louku k posečení. Na displeji se objevil velký zářící...

Pixel 11 zdražil o 2 500 Kč, ale Google k němu slibuje 7 let náhradních dílů. Je ideální pro přečkání RAM krize
Pixel 11 zdražil o 2 500 Kč, ale Google k němu slibuje 7 let náhradních dílů. Je ideální pro přečkání RAM krize

Nový Pixel 11 startuje v Česku na 24 490 Kč, o 1 500 Kč víc než loňský Pixel 10. Google přibalil sedmiletý...

Podraz? ChatGPT začne ještě v srpnu zobrazovat reklamy. Vypnout je můžete, ale musíte za to něco zaplatit
Podraz? ChatGPT začne ještě v srpnu zobrazovat reklamy. Vypnout je můžete, ale musíte za to něco zaplatit

OpenAI v průběhu roku 2026 postupně zavádí reklamy do bezplatné i levné verze ChatGPT. Kdo je nechce,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.