Vyplatí se koupit skládačku Honor Magic V6?

Na trhu se nám v posledních týdnech objevily nové skládací telefony nejen od Honoru. Pozitivním faktorem je neustále ztenčování a zároveň zvětšování baterie. Kompromisy stále více mizejí. Pojďme se na Honor Magic V6 podívat s menším odstupem času. Čím nás tento nejdražší Honor zaujal?
Recenze Honor Magic V6 – evoluce s obří baterií HONOR letní akce: k vybraným modelům hodnotné dárky zdarma 6600 mAh baterie
Musím říct, že takto velkou baterii bych v takto tenkém těle opravdu nečekal. Honoru se povedlo do těla integrovat 6660 mAh, přitom je telefon ještě nepatrně tenčí než jeho předchůdce Magic V5. Ten měl přitom „jen“ 5820 mAh. Tady je krásně vidět posun vpřed díky křemíkovo-uhlíkové baterii. Honor u modelu Magic V6 ještě navýšil příměs křemíku, která se zastavila na hodnotě 25 procent. Telefon má vydržet přehrávat videa 19 hodin a 10 min. V realitě i z naší nedávné recenze jsme se nebáli nazvat tuto skládačku dvoudenní.
Motorola Razr Fold vs. Honor Magic V6 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Potěší také rychlé nabíjení, drátem to telefon zvládne výkonem 80 W a bezdrátově pak 66 W. Předchůdce Honor Magic V5 přitom uměl 66 W drátem a 50 W bezdrátově.
Skvělý fotoaparát s teleobjektivem
Sestava fotoaparátu se skládá z 50Mpx hlavního snímače o velikosti 1/1.56“, 50Mpx ultra širokoúhlého snímače s úhlem záběru 122 stupňů a také teleobjektivu s rozlišením 64 Mpx o velikosti 1/2.0“. Ten zajišťuje trojnásobné optické přiblížení a díky vyššímu rozlišení není problém přibližovat bez ztráty kvality na 6x. Za mě je teleobjektiv skvělá věc a tady jsou výsledné snímky líbivé, jak jsme si nedávno ukázali v recenzi. Osobně nemám rád, když výrobci u ohebných telefonů s cenovkou kolem padesáti tisíc korun dodají třeba jen dva fotoaparáty, to už je kompromis a láká vás to koupit neohebný model. Tady u Magic V6 jsem ale ten pocit neměl.
Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie
Odolnost
Tohle zaslouží určitě také za zmínku. Certifikace s odolností IP68 je u klasických konstrukcí telefonů velmi běžná. U ohebných mobilů však kvůli mechanizmu skládání a pantům už tak běžná není. Vůči vodě většinou už není problém, což zmiňuje číslovka osm na konci (neboli IPx8).
Jemný prach a nebo písek je však většinou problém. Zatímco již jiné skládačky od Motoroly nebo Samsungu mají certifikaci IP48, Magic V6 má IP68 a IP69. Především ta číslice šest nyní značí, že odolá i nejmenším prachovým částicím. Čtyřka značí odolnost jen pro částice větší než 1 milimetr. Na pláži se tak odolnost IP68 může hodit.
Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie
Antireflexní displej
Displej v této generaci dostal jednu super inovaci, a to je lepší antireflexní vrstvu. Ta má odrazivost jen 1,5 procenta. Platí to pak pro oba panely, jak pro vnitřní, tak pro vnější. V realitě jsem to porovnal třeba s nedávno testovanou
Motorolou Razr Fold (recenze) a rozdíl je vskutku znatelný ve prospěch právě Honoru.
Motorola Razr Fold (vpravo) vs. Honor Magic V6 (vlevo); zdroj: Dotekománie
Děkujeme výrobci za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.