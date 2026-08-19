Pixel 11 zdražil o 2 500 Kč, ale Google k němu slibuje 7 let náhradních dílů. Je ideální pro přečkání RAM krize

U základní 128GB verze je rozdíl oproti
Pixelu 10 1 500 Kč, tedy zhruba 6,5 %. Pořád je to nárůst, ale v kontextu toho, co Google k ceně přidává, dává smysl se na něj dívat jinak. Sedm let náhradních dílů neznamená sedmiletou záruku zdarma. Znamená to, že Google veřejně slíbil dostupnost dílů po celou dobu softwarové podpory, tedy sedm let aktualizací systému, bezpečnostních záplat i Pixel Drops. A proč „přečkání RAM krize“? Protože paměťové čipy DRAM a NAND, bez kterých se neobejde žádný telefon, jsou pod rostoucím cenovým tlakem. Datová centra, která kvůli AI infrastruktuře spotřebovávají obrovské množství pamětí, tlačí ceny nahoru a výrobci elektroniky část těchto nákladů přenášejí na koncové zákazníky. Pixel 11 krizi neřeší cenou, ale delší životností: kdo si ho koupí dnes, nemusí za dva roky řešit ještě dražšího nástupce. Co stojí za dražšími telefony
RAM krize je taková naše redakční zkratka, ne oficiální termín. Popisuje ale reálný stav trhu. Samsung ve své
investorské prezentaci za první čtvrtletí 2026 otevřeně mluví o silné poptávce po serverové DRAM, SSD a pamětech HBM, kterou žene budování AI infrastruktury po celém světě. Nabídka je pod tlakem a ceny rostou.
Důsledek pro běžného kupujícího? Paměťové čipy tvoří významnou část výrobních nákladů každého smartphonu. Když jsou dražší, může zdražovat celá kategorie, a podle oborových výhledů se tento tlak v nejbližší době nemusí výrazně zmírnit. Kdo si dnes koupí telefon s dvouletým horizontem výměny, může za dva roky kupovat ještě dráž. Kdo si koupí telefon na pět až sedm let, cenový cyklus do značné míry obejde.
Sedm let dílů: co přesně Google slíbil
Závazek sedmileté dostupnosti dílů není nový. Google ho poprvé veřejně oznámil v říjnu 2023 u řady Pixel 8, kdy na
oficiálním blogu propojil sedmiletou softwarovou podporu s příslibem hardwarové opravitelnosti po stejnou dobu. Pixel 11 tento rámec přebírá.
Co to znamená v praxi:
Aktualizace systému – sedm let aktualizací Androidu, bezpečnostních záplat a funkcí Pixel Drops. Dostupnost dílů – Google se zavazuje, že originální díly budou po příslušnou dobu dostupné prostřednictvím autorizovaných servisních kanálů a partnerů. Opravárenská infrastruktura – opravy probíhají prostřednictvím Google Repair Center nebo autorizovaných servisů.
Důležitá nuance pro Česko: přes iFixit Europe jsou u nás podle oficiálních tabulek dostupné „všechny ostatní součástky“, ale baterie nikoli. Výměnu baterie je tedy třeba řešit přímo přes centrum oprav Google. A veřejný ceník? Ten neexistuje, cena opravy se zobrazí až po zadání IMEI a popisu závady v
opravném systému.
Nejde tedy o sedmiletou bezplatnou záruku. Jde o veřejný příslib, že telefon půjde po dobu podpory opravovat originálními díly, což je v oboru stále spíše výjimka.
Jak si stojí konkurence
Apple na své podpůrné stránce uvádí minimálně pět let dostupnosti servisu a dílů po ukončení prodeje, v některých případech až sedm let podle legislativy a skladových zásob. Samsung veřejně vypisuje kategorie dílů (baterie, displeje, zadní kryty, kamery, porty, reproduktory), ale nemá stejně přímočarý sedmiletý závazek jako Google.
VýrobceSoftwarová podporaVeřejný závazek k dílům Google (od Pixelu 8) 7 let 7 let (veřejný slib) Apple iOS 5–6 let min. 5 let, až 7 let Samsung 5 let (u vlajkových lodí) seznam kategorií, bez jednoduchého časového slibu
Google tu nevyhrává nutně rozsahem dílů, ale čitelností závazku. Sedm let softwaru plus sedm let dílů je jednodušší sdělení, které v oboru momentálně jen málokdo nabízí.
Pro koho Pixel 11 dává největší smysl
Pixel 11 s čipem Tensor G6, výdrží přes 30 hodin a sedmiletou podporou cílí na uživatele, který chce telefon koupit jednou a dlouho ho používat. Příplatek 1 500 Kč oproti loňsku je při horizontu pěti až sedmi let relativně malý, vychází na necelou korunu denně navíc. A Google k tomu aktuálně přidává 5 000 Kč kreditu do
Google Storu při nákupu do 1. září a slevu až 1 700 Kč při současném nákupu Pixel Watch 5.
Počítat je ale třeba realisticky. Za sedm let bude telefon pravděpodobně potřebovat minimálně jednu výměnu baterie, případně opravu displeje. Cenu servisu Google předem nezveřejňuje. Sedm let podpory neznamená sedm let bez nákladů, znamená sedm let, během kterých má oprava smysl a má být technicky možná.
Právě tohle odlišuje Pixel 11 od většiny konkurence. Ne nižší cena, ne jeden převratný parametr, ale vědomá sázka na to, že telefon přežije víc než dva upgrady Androidu a jednu prasklinu displeje. V době, kdy paměťové čipy dál zdražují a příští generace telefonů může stát ještě víc, je to podle nás nejracionálnější nákupní argument, který Google kdy měl.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman