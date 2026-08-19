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Pixel 11 zdražil o 2 500 Kč, ale Google k němu slibuje 7 let náhradních dílů. Je ideální pro přečkání RAM krize

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Nový Pixel 11 startuje v Česku na 24 490 Kč, o 1 500 Kč víc než loňský Pixel 10. Google přibalil sedmiletý závazek dostupnosti dílů i aktualizace.
Android, Google telefon Pixel 11, růžový

Android, Google telefon Pixel 11, růžový

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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