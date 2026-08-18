Fairphone 6+ přichází s vylepšeným hardwarem a dlouhou softwarovou podporouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fairphone 6+ přichází s vylepšeným hardwarem a dlouhou softwarovou podporou
Na trhu se nám v posledních týdnech objevily nové skládací telefony nejen od Honoru. Pozitivním faktorem je...
Ještě před lety platilo, že levné mobily jsou nudné, mají pochybnou konstrukci, ničím neohromí a podpora je...
Mapy od Seznamu jsou tak trochu unikátem, i ve světě. I přes silnou konkurenci v podobě Google Map se česká...
Youtube již dávno není jen platformou ke zveřejňování osobních videí. Dnes stojí v čele velkého byznysu a...
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