Tento měsíc k nám začne proudit norská ropa. A bude ji hodně

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Tento měsíc k nám začne proudit norská ropa. A bude ji hodněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Tříletá smlouva s Equinorem počítá s dodávkami v rozmezí od pěti do více než devíti milionů tun ropy ročně do…
Equinor-Gina_Krog
Zdroj:
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Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
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