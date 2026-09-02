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Tento měsíc k nám začne proudit norská ropa. A bude ji hodně

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Tříletá smlouva s Equinorem počítá s dodávkami v rozmezí od pěti do více než devíti milionů tun ropy ročně do…
Equinor-Gina_Krog

Equinor-Gina_Krog

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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