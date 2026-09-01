Na Orlíku padl v úterý večer novodobý rekord, historický okamžik přijde už za pár dnů

V prosinci 2019 byla v důsledku oprav na hrázi upuštěna hladina vody v přehradě na úroveň 335,19 cm. Doteď se jednalo o nejnižší hladinu za poslední půlstoletí. Během úterního večerního upouštění přehrady však došlo k poklesu hladiny vody na kótu 335,09 m.n.m, tedy ještě níže. Je pravdou, že podle dobových záznamů se v roce 1976 dostala hladina na úroveň kolem 334,9 m.n.m. Ta sice tedy zatím překonána nebyla, ale s ohledem na očekávaný vývoj počasí je prakticky jisté, že k tomu už v nejbližších dnech dojde také a padne i tento absolutní rekord.
Každopádně, všechny předchozí nízké stavy vody byly dosaženy v důsledku oprav přehrady, ale letošní nízký stav je vůbec poprvé zaviněn suchem. A i když v posledních dvou týdnech v Česku častěji pršelo, na doplnění žíznivých řek to tak úplně nestačilo a tak do Orlické přehrady stále přitéká méně vody, než kolik z ní musí podle vodohospodářských pravidel odtékat, aby dolní Vltavou tekl potřebný minimální průtok. Hladina tak nadále klesá a protože v příštích dnech moc pršet nebude, pokles bude pokračovat.
Jak rychle klesá hladina Orlíku, je vidět na aktuální grafu:
obr. 1 - vývoje hladiny vody v přehradě Orlík v posledním týdnu. V úterý večer byl přkeoná rekord 335,19 m.n.m. z prosince 2019
A stává se zřejmé, že poprvé v historii Vltavské kaskády se do udržování dostatečného průtoku ve Vltavě zapojí druhá největší nádrž - Slapy. Nastane to už ve chvíli, kdy hladina Orlíku klesne na 334,6 m.n.m. V úterý večer už k tomu chyběl necelý půlmetr. Pokles o tuto míru lze očekávat v horizontu zhruba tří dnů, tedy nejspíš někdy v pátek. Vypouštění Orlické přehrady bude dle vodohospodářského řádu zastaveno, pod tuto kótu by hladina klesnout neměla. Od té chvíle začne vypouštění Slapské přehrady, která převezme břímě doplňování průtoku ve Vltavě. To se dosud nikdy nestalo.
V noci na sobotu očekáváme sice déšť, ale neměl by být tak výrazný, aby situaci na Vltavské kaskádě dokázal zvrátit. Předpokládáme, že tedy v dalších týdnech bude docházet k postupnému upouštění Slapské přehrady. Zde je zásoba vody stále hodně velká a hladina zde podle pravidel může klesnout až o 20 metrů! I kdyby další měsíce byly velmi suché, Slapská přehrady by měla vydržet dotovat průtok ve Vltavě i několik měsíců. Předpokládá se, že aspoň nějaký déšť by během toho přišel. S podzimním poklesem teplot a úbytkem slunce se také bude snižovat i výpar... Během zimy by proto k úbytku vody mělo přestat docházet.
Do příštího jara se nemusíme obávat, že by nastalo vyprázdnění Vltavské kaskády. Otázkou je, co by se dělo v příštím létě, pokud by suché období dál pokračovalo a na jaře by nedošlo k dostatečnému doplnění zásob. To je však ještě daleko budoucnost. Teď nás čeká postupné vypouštění přehrady Slapy (kde vody je tedy zatím hodně) a uvidíme, jak hluboko bude muset hladina vody v této nádrži klesnout, než Vltavu konečně začnou doplňovat výraznější deště. Takové, které by přinesly spíše desítky milimetrů srážek než jednotky. Jedině takové dokážou opravdu změnit vodohospodářskou situaci...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz