Levandule na moly nestačí. Zkušené hospodyně přidávají do skříně ještě dvě věci, které hmyz vyženou na celou sezónu

Moli šatní (
Tineola bisselliella) jsou podle webu Almanac velmi zajímaví škůdci. S rozpětím křídel pouhých 14-18 mm se jejich lesklá, zlatě zbarvená křídla, mezi oblečením snadno ztratí. A to tím spíše, že se vyhýbají světlu a mají zvláštní zálibu v oblečení, zejména v tom, které obsahuje přírodní vlákna, jako je vlna, hedvábí a kašmír. Tato potravní preference není způsobena snobismem, ale biologickou nutností, protože keratin obsažený v těchto vláknech poskytuje jejich larvám nezbytné živiny. Levandule: Přírodní ochránce šatníku
Proti jejich náletům vám naštěstí mohou pomoci mnohé užitečné bylinky. Začněme levandulí – jednoduše si vezměte k ruce tu sušenou a
naplňte s ní malé látkové sáčky nebo namočte vatové kuličky do levandulového esenciálního oleje. Rovnoměrně je rozmístěte do šatníku, zásuvek a krabic s mimosezónním oblečením. Nádherná vůně levandule hned začne plnit dvojí funkci: odpuzuje nevítané hosty a dodává oděvům svěží květinovou vůni. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud nepatří vaše šatní skříň k právě voňavým místům, udělejte tomu přítrž jednou provždy. Levandule vás navíc ochrání i proti molům. Máta: Osvěžující repelent
Hrst sušených lístků máty peprné vložte do malého látkového sáčku nebo čerstvé lístky založte přímo mezi oblečení (nebojte se,
žádné skvrny na něm nezpůsobí, stačí je ještě vložit do ubrousku, jak radí web GCPestControl). Účinným repelentem může být také mátový olej; stačí nakapat několik kapek na vatový tampon a zastrčit ho do rohů skříně. Cedr: osvědčená volba
Cedrové dřevo je zlatým standardem v prevenci proti molům – hodí se zejména do pánských šatníků, u nichž není květinová vůně jednoduše žádoucí. Investujte proto do cedrových koulí nebo špalků a umístěte je na potřebná místa.
Zdroj fotografie: David Short / Creative Commons / Attribution 2.0 Použitím přírodních a aromatických řešení můžete ochránit své oblečení a vytvořit prostředí bez molů jednou provždy.
Cedr časem přirozeně ztrácí svou vůni, ale nebojte se – můžete ji oživit lehkým přebroušením povrchu nebo nanesením cedrového oleje na samotné dřevo.
Uvidíte, že se vám taková investice jednoduše vyplatí, protože cedr vydrží prosycovat šatník svou vůní opravdu dlouho. A proti kuchyňským molům se skvěle hodí pelargonie, které jednoduše vysadíte na parapet, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři