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Levandule na moly nestačí. Zkušené hospodyně přidávají do skříně ještě dvě věci, které hmyz vyženou na celou sezónu

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Naučte se udržet tyto nevítané návštěvníky mimo váš šatník. Řešení je překvapivě prosté – právě vám kvete na zahrádce.
Levandule na moly nestačí. Zkušené hospodyně přidávají do skříně ještě dvě věci, které hmyz vyženou na celou sezónu

Levandule na moly nestačí. Zkušené hospodyně přidávají do skříně ještě dvě věci, které hmyz vyženou na celou sezónu

Zdroj: AfroBrazilian / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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