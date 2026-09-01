Ochranka Plekance čekala zloděje, na kameře se ale objevil herec Hádek. Nahrávky dodnes nikdo neviděl

Stačila jedna věta. V obsáhlém rozhovoru o tisícovce zápasů v NHL, návratu do Česka a rozpadajícím se manželství s Lucií Vondráčkovou pronesl Plekanec 25. října 2018 formulaci, která přežila všechno ostatní: „Už začátkem června“ se k němu prý dostaly nahrávky zachycující, „jak k nám chodí po nocích domů.“ Bezpečnostní služba údajně nejdřív myslela, že k domu leze zloděj. Pak zjistila, že jde o herce Matěje Hádka. A Plekanec okamžitě dodal: „Ale víc to komentovat nebudu.“ Od té chvíle se kolem jedné nepotvrzené zmínky nabalila mediální legenda, která žije vlastním životem dodnes, aniž by kdokoli z veřejnosti viděl jediný snímek.
Co Plekanec skutečně řekl, a co už ne
V původním rozhovoru pro Seznam Zprávy padlo o kameře překvapivě málo. Plekanec zmínil „nahrávky“, „noční příchody“ a podezření ochranky na zloděje. Neřekl nic o přelézání plotu, o obsahu záběrů ani o tom, kolikrát se Hádek na záznamu objevil. Tyto detaily (plot, načapání, dramatické scény) se začaly objevovat až v pozdějších přepisech bulvárních médií, která původní výrok postupně obalila vlastní interpretací.
Důležité je i to, co Plekanec neudělal. Nahrávky nikdy nezveřejnil, neposkytl screenshot, nepopsal technické parametry kamery. Není veřejně doloženo, zda se záznamy staly součástí rozvodového či opatrovnického řízení. Ve veřejném prostoru tedy existuje pouze tvrzení jednoho z aktérů, ne nezávisle ověřený důkaz.
Tři verze, žádný průsečík
Celá kauza stojí na třech vzájemně rozporných výpovědích, které se nikdy nesešly v jednom bodě.
Plekanec tvrdil, že měl nahrávky už od začátku června 2018 a že pro něj znamenaly zlom v manželství. Zároveň opakovaně zdůrazňoval, že nechce věc dál rozebírat, hlavně kvůli dětem.
Vondráčková reagovala už 15. srpna 2018, tedy ještě před Plekancovým rozhovorem. Pro Super.cz vysvětlila, že ji s Hádkem pojí práce, natáčení klipu „Paralelní světy“. Klip skutečně existuje, oficiální web zpěvačky ho dodnes vede mezi videosnímky z roku 2018. O šest dní později, 21. srpna, ve facebookovém vyjádření citovaném médii psala, že s Plekancem žili jako rodina ještě do června.
Hádek mlčel nejdéle. Až 22. února 2019, při premiéře, na kterou dorazili novináři s otázkami, nejprve odešel. Pak poslal stručné písemné prohlášení: s Vondráčkovou se znají pětadvacet let, vždy byli a budou přátelé. „Nic jiného mezi námi nikdy nebylo.“
Tři lidé, tři verze, nula důkazů na stole.
Časová osa: od Facebooku po mlčení
Události se odehrály v rychlém sledu jednoho léta a podzimu:
- 6. srpna 2018 – Plekanec oznámil na Facebooku konec manželství. Média citovala jeho prohlášení ještě téhož večera.
- 15. srpna 2018 – Vondráčková poprvé veřejně zmínila Hádka v kontextu klipu „Paralelní světy“.
- 21. srpna 2018 – Veřejná přestřelka přes sociální sítě. Plekanec vysvětloval, že se s Lucií Šafářovou vídá „posledních pár dní“ a až po konci manželství. Vondráčková oponovala, že do června fungovali jako rodina.
- 25. října 2018 – Klíčový rozhovor pro Seznam Zprávy. Plekanec poprvé zmínil nahrávky z kamery.
- 22. února 2019 – Hádek vydal první a poslední veřejné vyjádření ke kauze.
Od té doby ticho. Žádný z aktérů téma znovu neotevřel. Nahrávky zůstaly tam, kde byly od začátku: v Plekancově tvrzení.
Proč záznamy zřejmě nikdy neuvidíme
Pokud nahrávky existovaly, Plekanec je zjevně využil jako soukromý argument v rozchodové situaci, ne jako veřejný důkaz. Jejich případné zveřejnění by navíc otevřelo dvě nepříjemné roviny. Úřad pro ochranu osobních údajů výslovně upozorňuje, že nevhodné šíření kamerových záznamů může porušit ochranu osobních údajů. Občanský zákoník pak bez zákonného důvodu zakazuje sledovat soukromý život jiné osoby a pořizovat o něm obrazový záznam. I kdyby záběry potvrzovaly Plekancovu verzi, jejich publikace by mohla uškodit především tomu, kdo by je zveřejnil.
Po osmi letech je navíc důkazní hodnota pro jakoukoli právní rovinu sporná. Reputační a rodinný dopad by ale i dnes mohl být značný, a právě to je podle nás nejpravděpodobnější důvod, proč všichni tři aktéři téma nechávají spát.
Kde jsou dnes
Plekanec je v sezoně 2025/26 asistentem trenéra českého hokejového A-týmu a v únoru 2026 působil v realizačním štábu na olympiádě v Miláně. S manželkou Lucií Šafářovou, kterou si vzal na podzim 2021, pendluje s dětmi mezi Prahou a Brnem. Vondráčková hraje v seriálu Ulice na Nově a v červnu 2026 vydala singl „Duše“. Hádek zůstává profesně aktivní (Nova ho vede v projektech Dáma a Král nebo Případy mimořádné Marty), ale své soukromí veřejně prakticky nekomentuje.
Kamera u domu možná zachytila něco, co by změnilo celý příběh. Možná ne. Jediné, co je jisté: veřejnost to dodnes neví, a s každým dalším rokem ticha se pravděpodobnost, že se to změní, zmenšuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta