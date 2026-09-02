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Aktuální leták z Lidlu: Na tyto zlevněné potraviny se budou stát největší fronty

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Nový Lidl leták platí od 3. září a přináší několik nabídek, které se v regálech jen tak nevidí. Vepřová kýta bez kosti za 54,90 Kč, brambory za necelých devět korun za kilo nebo losos keta za 33,90 Kč za 100 gramů – to jsou ceny, které se vyplatí nepřehlédnout. Vybrali jsme deset položek, které ocení každá domácnost.
Prodejna Lidlu

Prodejna Lidlu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Prodejna Lidl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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