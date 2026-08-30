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Google představuje Expert Intelligence: zakoupené knihy na Google Play připojíte do jeho Gemini Notebooku

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Google představuje novou iniciativu Expert Intelligence, jejíž cílem je umožnit práci s důvěryhodným odborným obsahem, mezi který patří například knihy, nebo další obsah od expertů...
Google představuje Expert Intelligence: zakoupené knihy na Google Play připojíte do jeho Gemini Notebooku

Google představuje Expert Intelligence: zakoupené knihy na Google Play připojíte do jeho Gemini Notebooku

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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