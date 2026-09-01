Jeden papír, který musí mít každý majitel zahrady. Kdo ho nepředloží při kontrole, riskuje pokutu až 400 000 Kč

Zahradničení je oblíbeným koníčkem a pro mnohé zdrojem klidu. Vedle radosti ze sázení květin a péče o zeleninu se však skrývá i jeden zásadní aspekt, kterému musí
každý zahrádkář v České republice věnovat pozornost: řádná dokumentace. Vzhledem k tomu, že 1. července 2024 vstoupil v plnou platnost aktualizovaný stavební zákon (některé jeho části platí již od 1. ledna 2024), sázka na vedení aktuální a přesné stavební dokumentace nebyla nikdy vyšší. Vývoj požadavků na stavební dokumentaci
Povinnost vést aktuální stavební dokumentaci platí podle informací z webu
LukášPeterek již od roku 2006. S nedávnými změnami stavebního zákona se však výrazně zvýšily sankce za nesplnění těchto požadavků. Původně byla pokuta za tento přestupek 200 000 Kč. Od letošního roku se tato pokuta zdvojnásobila na 400 000 Kč. A to opravdu není málo. Proč je správná dokumentace zásadní
Vedení řádné dokumentace není podle webu
iPrima jen byrokratickým požadavkem, ale i pojistkou pro vlastníky nemovitostí. Aktuální dokumenty slouží k několika zásadním účelům: Právní ochrana: Přesné záznamy poskytují právní ochranu v případě sporů týkajících se hranic pozemku, vlastnictví nebo platnosti stavby. Oceňování majetku: Správná dokumentace může pozitivně ovlivnit ocenění nemovitosti, protože prokazuje soulad s předpisy. Budoucí úpravy: Pokud plánujete v budoucnu provést úpravy nebo doplnění zahrady nebo pozemku, aktuální dokumentace zjednodušuje schvalovací proces. Orientace v procesu dokumentace
Pokud zjistíte, že nemáte aktuální stavební dokumentaci, nezoufejte. Existují kroky, které můžete podniknout k nápravě situace. Prvním krokem je návštěva místního stavebního úřadu.
Ten vám dokáže poskytnout pokyny ohledně potřebných dokumentů a pomoci s vyhledáním všech dostupných záznamů týkajících se vaší nemovitosti. Úředníci mohou mít také přístup k satelitním snímkům, které mohou pomoci při dokumentaci vaší zahrady nebo stavby, pokud nejsou k dispozici jiné záznamy. Zdroj fotografie: Pixabay Finanční postih za nedodržení předpisů je značný. Pokuta ve výši až 400 000 Kč může být pro většinu majitelů nemovitostí značnou zátěží.
V případech, kdy neexistuje žádná dokumentace, může stavební úřad vytvořit tzv. pasport nemovitosti. Tento dokument slouží jako náhrada původní dokumentace a
obsahuje podrobné informace o současném stavu nemovitosti. Je uznáván jako úřední záznam a lze jej použít k prokázání souladu se stavebním zákonem. Žádná pokuta vám tak už poté hrozit nebude. Bohužel ji však podle zjištění redakce Chalupáři-Zahrádkáři můžete obdržet třeba i za neudržovaný pozemek nebo dokonce za špatné topení.
VIDEO Vše, co musíte vědět o pokutě za špatnou dokumentaci
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři