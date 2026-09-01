Na US Open vznikl záběr, který obletěl svět. Kamera zabírala slavící Navarrovou, v pozadí Francouzka ničila raketu

Neděle 30. srpna, potom pondělí 31. srpna 2026. Déšť přeruší první kolo US Open mezi Emmou Navarroovou a Loïs Boissonovou a pošle obě hráčky přes noc domů. Když se v pondělí dohrává, Navarroová vítězí 7-6(6), 6-7(1), 6-3 po dvou hodinách a 46 minutách. Kamera na Grandstandu sleduje Američanku, jak zvedá ruce k publiku, a v hloubce záběru je vidět Boissonová, jak po podání ruky nejprve odhazuje jednu raketu u sítě a pak bere druhou a tluče s ní o kurt. Žádný střih, žádný komentář. Dva extrémy v jednom záběru. Internet si ho vzal za svůj během minut.
Záběr, který nepotřebuje zvuk
Sky Sports vytáhl klip jako samostatné video ještě téhož odpoledne. Francouzský L’Équipe doplnil detail, že Boissonová po podání ruky nejprve mrštila jednou raketou směrem ke své lavičce a vzápětí sáhla po druhé, kterou rozbila o tvrdý povrch. Navarroová v tu chvíli stála čelem ke kameře, ruce nad hlavou, úsměv na celý obličej.
Proč se právě tohle šířilo víc než desítky jiných rozbitých raket? Protože běžné ničení rakety je izolovaný záběr jednoho hráče. Tady kamera nabrala simultánní kontrast, vítěznou euforii a poraženecký zkrat v jedné kompozici, čitelné i bez znalosti skóre, bez zvuku, i jako statický snímek obrazovky. Hotový internetový obrázek tenisu.
Kdo jsou protagonistky
Emma Navarroová, osmadvacetiletá Američanka, bývalá semifinalistka US Open 2024, s kariérním maximem na 8. místě žebříčku WTA. Na domácím grandslamu hraje jako doma; českým fanouškům se zapsala třeba porážkou od Barbory Krejčíkové ve 3. kole US Open 2025.
Loïs Boissonová, třiadvacetiletá Francouzka, ročník 2003, která se na tenisovou mapu zapsala semifinále Roland Garros 2025. Její kariérní maximum je 34. místo WTA. Do New Yorku přijela jako hráčka, kterou tenisové publikum už znalo a sledovalo. O to víc záběr rezonoval; nešlo o anonymní kvalifikantku, ale o tvář, ke které si diváci dokázali přiřadit příběh.
Důležitá korekce: v prvních vlnách sdílení se na sociálních sítích objevovalo jméno Caroline Garciaové. Garciaová ale na US Open 2026 vůbec nehrála; svůj poslední grandslamový zápas odehrála o rok dříve, na US Open 2025, kde vypadla v 1. kole s Kamilou Rachimovovou. Záměna zřejmě vznikla spojením „francouzská tenistka“ a „US Open“ bez ověření.
Co říkají pravidla o rozbitých raketách
Ničení raket na grandslamech není nevídané, ale rozhodně není beztrestné. Grand Slam Rule Book zakazuje zneužívání raket a vybavení a umožňuje pokutu až do 50 000 dolarů (zhruba 1,1 milionu korun). Během zápasu může rozhodčí udělit i bodovou penalizaci; po skončení zápasu přichází v úvahu finanční sankce.
Precedenty existují:
- Serena Williamsová, US Open 2018 – bodová penalizace za ničení rakety přímo ve finále proti Naomi Ósakaové.
- Daniil Medveděv, US Open 2025 – pokuta 12 500 dolarů za ničení rakety plus 30 000 za nesportovní chování.
- Coco Gauffová, Australian Open 2026 – rozbíjení rakety mimo kurt po vyřazení, záběr se dostal na veřejnost a otevřel debatu o soukromí hráček před kamerami.
Zda Boissonová za svůj výbuch dostala konkrétní pokutu, se k 1. září 2026 ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Sankční rámec ale jasně říká, že pokuta může následovat.
Kam až mají kamery právo jít
Případ Gauffové z ledna 2026 ukázal, že tenisová veřejnost je v téhle otázce rozdělená. Jedna strana argumentuje právem na soukromý moment frustrace, druhá tím, že grandslamy jsou televizní produkt a hráčky jsou na kurtu veřejnými osobami. Boissonová se k viralu ve veřejně dostupných vyjádřeních bezprostředně nevyjádřila. Navarroová v pozápasovém rozhovoru mluvila hlavně o zvláštním pocitu z dešťové pauzy a návratu do rozehraného zápasu druhý den.
Záběr ale nebyl aranžovaný. Kamera sledovala vítězku, poražená zůstala v hloubce obrazu. Náhoda vytvořila kompozici, kterou by režisér stěží vymyslel lépe.
Jeden záběr, dvě emoce, nula slov. Přesně proto to funguje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář