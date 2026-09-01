Chleba ve vajíčku z Remosky je levná a sytá večeře z obyčejných surovin

Vedro v kuchyni umí člověku vzít chuť i sílu a letos těch horkých dnů rozhodně nebylo málo. V takovém počasí se často řeší úplně praktická věc: co udělat k večeři, aby to nezabralo moc práce a zároveň ještě víc nevyhřálo kuchyň. Když se v mrazáku objeví zbytky domácího chleba, stačí je nakrájet na kostky, přidat pořádnou dávku cibule a všechno zalít směsí z vajec, sýra, smetany a trochy hořčice. Výsledek je rychlý, sytý a úsporný. A hlavně: chleba není nasáklý olejem a člověk nemusí stát půl hodiny u rozpálené pánve.
Nic převratného, žádná věda. Jenže funguje to spolehlivě. Někdo dělá chleba ve vajíčku po krajících, obalený a smažený z obou stran. Já mám v létě radši verzi, protože všechno připravím v jedné nádobě a pak už jen čekám, až se Remoskovou vejce srazí a sýr lehce propojí celý povrch.
Můj tip je jednoduchý: Nejlepší je starší chleba, klidně i ten, který skončil bokem v mrazáku. Čerstvý bývá příliš měkký a zbytečně se rozpadá. Tady naopak platí, že trochu oschlý krajíc odvede lepší práci než nový. Chleba ve vajíčku má víc podob, než se zdá
patří k jídlům, která zná snad každá česká domácnost. Jen podoba se liší dům od domu. Někde se dělá úplně jednoduše, jen z plátků chleba a vajec, jinde se přidává Chleba ve vajíčku sýr, zelenina nebo uzenina. V jedné z aktuálních ukázek ze sociálních sítí se pracuje se 4 krajíci chleba, asi 250 g sezónní zeleniny, lžící řepkového oleje a sýrem. Jinde se zase chleba po nasáknutí vejcem peče na plechu, takže odpadá klasické smažení. Recept na rychlý domácí chleba ve vajíčku z Remosky
Doba přípravy: 10 minut Doba tepelné úpravy: 15 až 20 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 8 krajíců staršího chleba 6 vajec 2 ks větší cibule 1 stroužek česneku 120 g strouhaného sýra 2 lžíce smetany 1 lžička plnotučné hořčice 2 až 3 lžíce oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře kečup na podávání podle chuti čerstvá pažitka nebo petrželka na dokončení Postup přípravy Remoskového chleba ve vajíčku
1. Připravte si
starší chleba a nakrájejte ho na menší kostky. Pokud byl v mrazáku, nechte ho předem povolit, aby šel dobře krájet a v pečence se propekl rovnoměrně.
2. V pečence nebo hlubší pánvi rozehřejte
2 až 3 lžíce oleje. Přidejte cibuli nakrájenou na tenké proužky nebo drobné kostky a na mírném až středním plameni ji opékejte asi 6 až 8 minut, aby změkla a začala zlátnout.
3. K cibuli přidejte prolisovaný nebo najemno nasekaný
česnek. Stačí mu jen krátká chvíle, zhruba 30 sekund, aby se rozvoněl a nezhořkl.
4. Vsypte do pečenky nakrájené kostky
chleba a promíchejte je s cibulovým základem. Nechte je opékat asi 4 až 5 minut, občas promíchejte, aby se část kostek lehce opekla a získala pevnější povrch.
5. Mezitím v míse rozklepněte
6 vajec, přidejte strouhaný sýr, 2 lžíce smetany, 1 lžičku hořčice, sůl a pepř. Všechno dobře prošlehejte vidličkou nebo metličkou, aby se směs spojila.
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6. Vaječnou směs nalijte na opečený
chleba v pečence. Hned opatrně promíchejte, aby se vejce dostalo mezi kostky a nezůstalo jen v jedné vrstvě nahoře.
7. Pečenku přiklopte poklicí a nechte směs na mírném výkonu nebo plameni dojít asi
5 až 7 minut. Vejce se mají srazit, ale neměla by být vysušená. Když je potřeba, jednou jemně podeberte ode dna.
8. Pokud chcete výraznější vršek, můžete na poslední
2 minuty odklopit poklici. Sýr se trochu zatáhne a povrch nebude mokrý.
9. Hotový chleba ve vajíčku rozdělte na talíře a podle chuti přidejte
kečup, nasekanou pažitku nebo jen čerstvou zeleninu. Podávejte hned, ale klidně si část nechte na večer — studený chutná překvapivě dobře. Foto: Frettie / Creative Commons / CC BY 3.0, Remoska Rady a tipy z domácí kuchyně Pokud máte doma tvrdší konce chleba, do tohoto receptu se hodí stejně dobře jako běžné krajíce. Když chcete sytější verzi, přidejte k cibuli trochu šunky nebo zbytky pečeného masa. Se smetanou to nepřehánějte. Stačí dvě lžíce, aby byla směs jemnější, ale chleba se nerozmočil. Na talíři k tomu sedí rajče, okurka nebo kyselá okurka. Právě něco svěžího to pěkně vyrovná. Když víte, že vám po pečení chleba často zbývá jeden dva plátky, dávejte je rovnou do sáčku do mrazáku. Až se jich sejde víc, máte základ na rychlou večeři bez běhání do obchodu.
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