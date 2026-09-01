Dny evropského dědictví otevřou v Pardubickém kraji běžně nepřístupné objekty

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Dny evropského dědictví otevřou v Pardubickém kraji běžně nepřístupné objektyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Téměř sedmdesát památkových objektů se otevře veřejnosti v Pardubickém kraji během Dnů evropského dědictví v září. Přibližně třetina z nich je za normálních okolností…
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