Manchester United připravil poctu, která dojala celý stadion. Synové mrtvého policisty vstoupili na trávník Old Trafford

V neděli 30. srpna 2026 se na Old Trafford odehrál ligový zápas s Ipswich Town. Ale ještě než rozhodčí odpískal úvodní hvizd, stalo se něco, co přesáhlo fotbal. Po trávníku kráčeli dva chlapci v rudých dresech. Po pravici kapitána Bruna Fernandese a brankáře Senna Lammense. Byli to synové PC Matthewa Bladese, sedmatřicetiletého policistu Cleveland Police, který 22. srpna zahynul při službě na silnici A66 u South Bank nedaleko Middlesbrough. Jejich otec byl, jak ho klub popsal v oficiálním programu, hrdý fanoušek United. Chvíle strávené sledováním zápasů se syny patřily k jeho nejšťastnějším.
Osm dní od tragédie k trávníku
V sobotu 22. srpna 2026 ve 3:39 ráno dostal policejní vůz Cleveland Police na silnici A66 čelní ránu od Volkswagenu Passat jedoucího v protisměru. Matthew Blades zemřel. Spolu s ním zahynul jeho kolega PC Tom Clough, osmatřicetiletý veterán z Iráku. V Passatu přišlo o život všech pět cestujících.
Podle vyšetřování IOPC trvalo pronásledování Passatu necelých sedm minut a bylo ukončeno ve chvíli, kdy vůz najel do protisměru. Přibližně deset sekund poté došlo ke srážce s policejním vozem, který se teprve zapojoval do pátrání. Nehoda nebyla náhodná dopravní kolize. Cleveland Police ji spojila s širší kriminální aktivitou; Passat měl vazby na Volvo XC60, které předtím naráželo do domů v Middlesbrough, obě auta jezdila na klonované registrační značky. Do týdne po nehodě policie provedla dvanáct zatčení.
Matthewova manželka Sarah ho veřejně popsala jako „nejoddanějšího otce našich dvou malých chlapců“. Poděkovala záchranným složkám, kolegům i veřejnosti za každé gesto podpory. Ale to největší teprve přišlo.
Co přesně klub připravil
Manchester United neudělal jen to, co bývá v takových chvílích obvyklé: minutu ticha, jméno na obrazovce, pozvánku do VIP lóže. Udělal víc. Vtáhl rodinu přímo do nejviditelnějšího předzápasového rituálu.
Pocta měla několik rovin:
- Maskoti zápasu: Oba Matthewovi synové vyvedli hráče United na trávník. Kráčeli vedle Fernandese a Lammense, zdravili se i s hráči Ipswiche.
- Oficiální program: Klub otiskl fotografii Matthewa se syny, text od blízkého přítele a kolegy a vlastní hold fanouškovi, který „žil pro United a pro svou rodinu“.
- Pozvání rodiny: Sarah Blades a oba chlapci byli hosty klubu na Old Trafford.
Síla gesta nespočívala v jeho velikosti, ale v jeho přesnosti. Role maskota je na anglických stadionech běžná: děti vyvedou hráče, poplácají je po zádech, vyfotí se. Je to radostný, bezstarostný moment. Tady se z něj stal něco jiného. Dva chlapci šli tam, kam by je normálně vzal táta. Šli místo něj. A šli osm dní po jeho smrti.
Tradice pietních gest v anglickém fotbale, a v českém
Anglické kluby mají pietní dramaturgii na zápasech propracovanou do detailu. Everton v roce 2012 při poctě obětem Hillsborough vyvedl tým se dvěma maskoty v modrém a červeném a na stadion pozval zástupce rodin obětí. Bradley Lowery, malý fanoušek Sunderlandu bojující s rakovinou, se stal symbolem ligové solidarity poté, co jako maskot vstoupil na trávník po boku Jermaina Defoea. I samotný Manchester United má historii podobných gest, od tributu fanouškovi Garymu „Mani“ Mounfieldovi po poctu mladé fanynce Poppy Atkinson.
Přesto je případ Bladesových synů jiný. Nejde o nemocné dítě, kterému klub splní sen. Nejde o vzpomínku na legendu z kotle. Jde o otce, který před osmi dny odjel do noční směny a nevrátil se. A o dva kluky, kteří s ním ještě nedávno seděli před televizí a sledovali United.
V českém prostředí podobná gesta existují, ale mají obvykle jinou podobu. Sparta Praha po smrti malého fanouška Matyáška pozvala rodinu na zápas, připomněla ho na velkoplošných obrazovkách a poslala pozůstalým dresy. Je to upřímné a důstojné. Ale zapojení pozůstalých přímo do nástupového rituálu, to je formát, který i v anglickém kontextu překračuje standard.
Jak pomoci pozůstalým
Cleveland Police Federation zřídila oficiální sbírku na GoFundMe, kterou organizují Carl Baker a Royston Martis. Vybrané prostředky budou rozděleny rovným dílem mezi rodiny Matthewa Blades a Toma Clougha. Organizátoři výslovně uvádějí, že jde o jedinou oficiální fundraisingovou platformu.
Kdokoli disponuje jakýmikoli informacemi, záběry z palubních kamer, zvonkových kamer nebo průmyslových kamer z okolí A66 v noci z 21. na 22. srpna, může kontaktovat Cleveland Police přes linku 101 nebo anonymně přes Crimestoppers.
Co zůstane po hvizdu
Zápas s Ipswichem skončil, výsledek se zapíše do tabulky a za pár týdnů ho většina fanoušků zapomene. Ale dva kluci v rudých dresech, kteří v neděli odpoledne kráčeli trávníkem Old Trafford místo svého táty, ten obraz zůstane. Ne jako fotbalová vzpomínka. Jako otcovská.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner