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Manchester United připravil poctu, která dojala celý stadion. Synové mrtvého policisty vstoupili na trávník Old Trafford

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Osm dní po smrti otce vstoupili dva malí chlapci na trávník Old Trafford jako maskoti Manchesteru United. Klub tak proměnil běžný ceremoniál v jednu z nejsilnějších poct, jakou kdy fanoušek dostal.
Manchester United připravil poctu, která dojala celý stadion. Synové mrtvého policisty vstoupili na trávník Old Trafford

Manchester United připravil poctu, která dojala celý stadion. Synové mrtvého policisty vstoupili na trávník Old Trafford

Zdroj: Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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