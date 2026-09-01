Ocet, banán a kousek fólie. Tahle past na komáry funguje líp než všechny repelenty z drogerie dohromady

Komáři jsou během letních veder zcela pravidelnou nepříjemností. Daří se jim hlavně tehdy, když je ve vzduchu trocha vlhkosti, skutečně suchá parna jim nesvědčí. Kolikrát ovšem stačí i jen jeden, aby
zkazil jakoukoli venkovní zábavu nebo večer s přáteli. Hlavně tehdy, když je opravdu problém ho chytit a zabít. Dá se tomu však snadno vyhnout, protože existuje vynikající past. Funguje na principu nápodoby člověka a komáry spolehlivě přitáhne. Postřiky a spolehlivost
Dnes si lze opatřit solidní spektrum
repelentů nebo postřiků proti komárům, jde však jen o dočasné řešení. V mnoha situacích také ne příliš spolehlivé. Některé také nesnesitelně páchnou, jiné vám zase podráždí pokožku, další pak malé vetřelce vůbec neodeženou. V extrémních případech po vás půjdou naopak víc, hlavně v jiných zeměpisných šířkách. Když vás komáři otravují na zahraniční dovolené, použijte vždy místní prostředky, ne dovezené. Zdroj fotografie: Depositphotos
Mnohem lepším přístupem je však eliminace samotného zdroje. Chcete-li se efektivně zbavit komárů, je v první řadě potřeba pamatovat na odpadky. Tedy na jejich pevné uzavření v koši a samozřejmě pravidelné vynášení.
Pach zbytků přitahuje jak komáry, tak mouchy i další hmyz. Ideální je koš s víkem ještě uzavřený v nějaké skříňce. Je to sice trochu nepohodlné na použití, absence hmyzu uvnitř domu však za takovou námahu stojí. Škvíry a stojatá voda
Po celém domě věnujte pozornost škvírám, trhlinkám i těm nejmenším otvorům, které vedou zvenku dovnitř. Komáři se také rádi skrývají ve starých květinách, hlavně pokud je uvnitř stojatá voda. Pokud důkladně zaléváte například na uzavřeném balkoně, je to pro ně to nejlepší místo.
Pasti na komáry
Na jednu velmi jednoduchou past vám stačí miska a 4 lžíce
jablečného octa k přilákání hmyzu. Přidejte ještě několik kapek saponátu, takže už neuteče. Několik takových misek pak rozmístěte po domě. Stejnou směs nalijte do PET lahve. Odřízněte horní třetinu, roztok nalijte dovnitř a vršek otočte, aby vytvořil trychtýř. Utěsněte všechny škvíry, například lepicí páskou, takže komár uvnitř se nedostane ven. Lahev je ideální umístit na terasu nebo obecně na zahradu. Zdroj fotografie: Pixabay Banán a fólie, víno
Dalším postupem je kousek banánu v malé nádobě. Tu zakryjte průhlednou fólií a na několika místech propíchněte. Opět se komáři dostanou dovnitř, ne však už ven. U obou receptů nezapomínejte pravidelně čistit obsah a měnit náplň. Ve sklenici vína na stole se rovnou utopí.
Bylinky a vanilkový olej
Výbornou cestou k odpuzení hmyzu je
použití bylinek, některé z nich komáři nenávidí. Několik lístků čerstvé bazalky nasekejte nadrobno, případně rozetřete v hmoždíři. Získanou šťávu si můžete vetřít do kůže jako repelent, směs listů pak rozmístit po domě. Krásně zabírá také vanilkový olej. I jen pár kapek stačí, aby komáři dali vaší kůži konečně pokoj. Jeho vůně se jim vůbec nezamlouvá, takže se hodí ho mít vždycky u sebe.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz