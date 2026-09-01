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Nástupce Lambiaseho přijde z Aston Martinu: Red Bull získal posilu

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Red Bull našel další náhradu za Gianpiera Lambiaseho, který před pár měsíci oznámil svůj odchod do McLarenu. Novým šéfem závodního oddělení se stane Tom McCullough.
Nástupce Lambiaseho přijde z Aston Martinu: Red Bull získal posilu

Nástupce Lambiaseho přijde z Aston Martinu: Red Bull získal posilu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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