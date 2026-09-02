ChatGPT čeká přísnější kontrola. EU jej zařadila mezi největší online platformy

Evropská komise zařadila ChatGPT mezi takzvané Very Large Online Search Engines, tedy velmi velké internetové vyhledávače podle nařízení Digital Services Act. Ve stejné vlně získaly Reddit a Roblox status Very Large Online Platforms. Jde o významný regulatorní krok, který tyto služby staví do stejné kategorie jako Google, Facebook, TikTok nebo Amazon.
Rozhodnutí vychází z počtu aktivních uživatelů v Evropské unii. Hranice pro zařazení činí přibližně 45 milionů průměrných měsíčních uživatelů, což odpovídá zhruba desetině obyvatel Evropské unie. ChatGPT tuto hodnotu překonal s velkou rezervou. Podle zveřejněných údajů využívalo službu v září 2025 kolem 120 milionů lidí měsíčně a v březnu 2026 už více než 159 milionů uživatelů v zemích EU. Reddit vykázal přibližně 57 milionů a Roblox 48 milionů uživatelů.
ChatGPT jako vyhledávač, nikoliv jen umělá inteligence
Zajímavostí je způsob, jakým Evropská komise ChatGPT posoudila. Regulátor při rozhodování zohlednil jeho webové vyhledávání a zařadil jej mezi internetové vyhledávače. Nehodnotil tedy pouze samotný generativní model umělé inteligence, ale i jeho schopnost vyhledávat informace na internetu a zpřístupňovat je uživatelům.
Tento přístup může být důležitým precedentem i pro další služby využívající umělou inteligenci. Ukazuje totiž, že evropská regulace se nebude řídit pouze technologií samotnou, ale především tím, jakou funkci konkrétní služba pro uživatele plní.
Přísnější dohled začne platit od ledna 2027
Nový status znamená výrazně přísnější povinnosti nad rámec běžných pravidel Digital Services Act. ChatGPT, Reddit i Roblox budou muset lépe vyhodnocovat rizika spojená se šířením nelegálního obsahu, chránit nezletilé uživatele, věnovat větší pozornost dopadům na fyzické a psychické zdraví uživatelů a přijímat opatření na ochranu základních práv, volebních procesů i veřejné bezpečnosti.
Součástí nových pravidel budou také rozsáhlejší požadavky na transparentnost, pravidelné reportování a intenzivnější dohled ze strany Evropské komise.
Výkonná místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunen při oznámení uvedla, že nové označení znamená pro ChatGPT, Reddit i Roblox vyšší úroveň kontroly a odpovědnosti vůči evropským uživatelům.