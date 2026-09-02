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ChatGPT čeká přísnější kontrola. EU jej zařadila mezi největší online platformy

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Evropská unie zařadila ChatGPT mezi největší internetové vyhledávací služby. Společně s Redditem a Robloxem bude muset splnit přísnější pravidla zaměřená na ochranu uživatelů, transparentnost i bezpečnost voleb a veřejného prostoru.
ChatGPT čeká přísnější kontrola. EU jej zařadila mezi největší online platformy

ChatGPT čeká přísnější kontrola. EU jej zařadila mezi největší online platformy

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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