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Začal meteorologický podzim, léto se ale vzdát nemusí. Září může být výrazně teplejší a sušší

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Prvním zářijovým dnem začal meteorologický podzim. Změna ročního období ale rozhodně neznamená automatický konec letního počasí. Naopak - současné dlouhodobé modely se poměrně výrazně přiklánějí k teplotně nadprůměrnému září a část Evropy může v dalších dnech stále zažívat teploty vysoko nad 30 °C. Jedna změna je ale jistá: během září v Česku ztratíme více než 100 minut denního světla.
Začal meteorologický podzim, léto se ale vzdát nemusí. Září může být výrazně teplejší a sušší

Začal meteorologický podzim, léto se ale vzdát nemusí. Září může být výrazně teplejší a sušší

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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