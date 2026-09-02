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Kynutý borůvkový koláč, který voní létem a nejlépe chutná ještě trochu vlažný

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Když se v kuchyni rozvoní kynuté těsto, máslová drobenka a borůvky pustí první šťávu, mám hned pocit léta na chalupě. Tenhle borůvkový koláč z kynutého těsta dělám hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco poctivého na celý plech, co zasytí rodinu i návštěvu. Oproti jiným buchtám sázím na řidší těsto roztírané stěrkou a na bohatou vrstvu ovoce, díky které zůstane koláč krásně vláčný.
Obrázek k receptu na Borůvkový koláč z kynutého těsta s drobenkou, který voní létem

Obrázek k receptu na Borůvkový koláč z kynutého těsta s drobenkou, který voní létem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Borůvkový koláč z kynutého těsta s drobenkou, který voní létem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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