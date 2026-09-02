Kynutý borůvkový koláč, který voní létem a nejlépe chutná ještě trochu vlažný

Když se v kuchyni začne nést vůně kynutého těsta, máslové drobenky a borůvek, které pustí první šťávu, vždycky si vybavím léto na chalupě. Tenhle borůvkový koláč z kynutého těsta peču hlavně ve chvíli, kdy potřebuji upéct něco poctivého na celý plech, co zasytí rodinu i návštěvu. Oproti jiným buchtám je základem řidší těsto roztírané stěrkou a bohatá vrstva borůvek, díky níž zůstává krásně vláčný.
Jednou sáhnu po čerstvých lesních
, jindy po zavařených nebo po těch z mrazáku, když sezóna už dávno skončila. A protože borůvkách kynuté těsto umí být někdy náladové, držím se jedné zásady: nechávám ho spíš měkčí. Právě to je detail, který rozhoduje o tom, že se dobře roztírá na plech a po upečení nevyschne.
Můj tip: Pokud jsou borůvky hodně šťavnaté, lehce je předem promíchejte s lžící polohrubé mouky. Na řezu je to znát a koláč se pak lépe krájí. Borůvky a kynutý koláč patří k létu stejně jako zavařování
Borůvkový koláč má v českých kuchyních pevné místo už dlouho. Na jihu Čech i na chalupách v horách se pekl ve chvíli, kdy se z lesa donesl plný hrnek nebo rovnou košík borůvek. Právě koláč na plech byl praktický: nasytil víc lidí a dal se snadno nakrájet ke kávě, na svačinu i druhý den k snídani. Recept na domácí borůvkový koláč z kynutého těsta
Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Kynuté těsto: 300 g polohrubé mouky 21 g čerstvého droždí 275 ml vlažného mléka 50 g cukru krupice 2 žloutky 80 g rozpuštěného másla 1 špetka soli
Ovocná vrstva: 700 g borůvek, čerstvých nebo dobře okapaných zavařených
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 100 g cukru krupice 100 g másla Postup přípravy letního borůvkového koláče s drobenkou
1. Nejdřív si připravte kvásek. Do části
vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru a nechte zhruba 10 minut stát, až se na povrchu ukáže pěna.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte zbytek cukru, špetku soli, žloutky, vzešlý kvásek, zbytek mléka a nakonec rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto, spíš měkčí. Nemá být tuhé, má zůstat vláčné a trochu řidší.
3. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout na teplém místě asi
45 až 60 minut. Mělo by viditelně nabýt. Když je v kuchyni chladněji, klidně mu dopřejte ještě pár minut navíc. Mezitím si připravte drobenku
4. Smíchejte
mouku, cukr a máslo a prsty promněte, až vznikne sypká žmolenka. Když je máslo příliš měkké, dejte drobenku na chvíli do lednice.
5. Plech vymažte tukem a lehce vysypte moukou, případně vyložte pečicím papírem. Vykynuté
těsto přesuňte na plech a pomocí stěrky ho rozetřete do stran. U takhle měkkého těsta se mi to osvědčilo nejvíc.
6. Na povrch rovnoměrně rozložte
borůvky. Tady se nevyplatí šetřit. U borůvkového koláče je poznat každý hrnek navíc a ovoce dělá celý moučník šťavnatější.
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7. Pak vše zasypte připravenou
drobenkou. Rozprostírám ji po celé ploše, aby byl v každém kousku křupavý vršek a ne jen holé těsto s ovocem.
8. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 28 až 32 minut, dokud okraje nezezlátnou a drobenka nechytí hezkou barvu. Každá trouba peče trochu jinak, takže posledních pár minut je lepší koláč hlídat.
9. Po upečení nechte koláč aspoň částečně vychladnout. Podávejte ho vlažný nebo úplně studený, nejlépe v den upečení a ještě druhý den. Skladujte ho přikrytý v chladu, aby neosychal.
Foto: Cooky.cz, Koláč necháme trochu vychladnout a podáváme ho vlažný. Tipy hospodyňky na kynutý borůvkový koláč Pokud použijete mražené borůvky, nenechávejte je úplně rozmrazit. Stačí je jen nechat povolit, aby nepustily zbytečně moc šťávy. Na plech se hodí řidší kynuté těsto lépe než tuhé. Snáz ho rozetřete a po upečení bývá jemnější. Koláč je nejlepší krájet až po lehkém vychladnutí. Horký sice voní neodolatelně, ale drobenka i borůvky si potřebují trochu sednout. Drobenka z lednice: Když ji po zpracování na deset minut vychladíte, bude na koláči hezčí a méně se slije do souvislé vrstvy. Borůvky ze sklenice: Zavařené borůvky vždy dobře sceďte. Jinak by se těsto pod ovocem mohlo zbytečně rozmočit. Máslo do těsta: Přilévejte ho až vlažné, ne horké. Příliš teplé máslo by mohlo zpomalit práci droždí. Na druhý den: Jestli něco zbyde, krátce ohřejte kousek v troubě nebo v horkovzdušné fritéze. Vůně se vrátí skoro jako po upečení.
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