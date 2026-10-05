Google omylem odhalil Android 18 v programu konference. Nový systém slibuje grafické efekty, které zatím nebyly možné

Stačil jeden řádek v programu vývojářské konference. Mezi desítkami přednášek naplánovaných na 28. a 29. října v Mountain View si pozorní čtenáři všimli přednášky s názvem „Posuňte své aplikace na vyšší úroveň s nejnovějšími grafickými funkcemi v Jetpack Compose a Androidu 18“. Jak zachytil 9to5Google, popis mluví o síťových gradientech (mesh gradients), postupném rozostření (progressive blurs) a o „výkonných nových grafických funkcích Androidu 18“, to vše bez ztráty výdrže baterie a snímkové frekvence. Google přitom zatím Android 18 nepředstavil v samostatném oznámení ani nevydal veřejný testovací build označený jako Android 18. Jméno příští velké verze systému tak uniklo přímo v programu konference.
Co přesně z programu vyplývá
Klíčová přednáška slibuje ukázku několika konkrétních grafických novinek. Mesh gradients jsou vícebarevné přechody řízené sítí bodů v ploše. Namísto klasického lineárního nebo radiálního přechodu vytvářejí organické a plynulé barevné plochy. Progressive blur zase znamená rozostření, jehož intenzita se mění napříč obrazem, takže různé části plochy mohou být rozmazané různě silně. V praxi se tyto efekty hodí například pro bohatší pozadí, karty, widgety a vrstvená rozhraní s výraznějším dojmem hloubky.
Zásadní je ale dovětek popisu: Google chce ukázat, jak tyto efekty používat bez obětování výdrže baterie a bez propadů snímkové frekvence. A právě tady je zajímavý rozdíl mezi tím, co už dnes umí Jetpack Compose, a tím, co Google naznačuje pro Android 18. Mesh gradients totiž nejsou úplně novou technologií. Stabilní Jetpack Compose 1.12 z 11. srpna 2026 obsahuje MeshGradientPainter i podporu širokého barevného gamutu a HDR.
Z programu proto zatím nelze říct, že Android 18 mesh gradients teprve „přinese“. Spíše to vypadá, že Google chce ukázat nové možnosti grafického vykreslování a jejich efektivní využití na úrovni platformy. Jestli z toho vzniknou také systémové efekty přímo v rozhraní Androidu, zatím potvrzené není.
Omyl, nebo záměr?
Google únik z programu veřejně nijak zvlášť nekomentoval. Bez oficiálního vyjádření proto nelze s jistotou říct, jestli šlo o nedopatření, nebo o záměrné předčasné naznačení novinek. Jisté je pouze to, že Android 18 se v oficiálním programu Android Dev Summitu skutečně objevil a Google ho spojuje s novými grafickými funkcemi.
Důležitá je také zmínka o Canary kanálu. Google dnes používá Android Canary pro velmi rané testování budoucích API a změn platformy. Nejde ale o náhradu všech pozdějších beta verzí. Android 17 například dostal první veřejnou betu 13. února 2026 a následně několik dalších beta sestavení, zatímco Canary slouží k ještě ranějšímu testování.
U Androidu 18 se proto zatím nedá mluvit o klasickém harmonogramu vydání. Jméno v programu summitu je první oficiálně dohledatelná zmínka o této verzi, ale samo o sobě neznamená, že Google na summitu automaticky vydá první testovací sestavení.
Kdy Android 18 dorazí do telefonů
Oficiální datum vydání Androidu 18 zatím neexistuje. Orientační představu poskytuje dosavadní vývojový cyklus, ale konkrétní harmonogram pro Android 18 by bylo předčasné stanovovat:
- Android 16: Developer Preview 1 vyšel 19. listopadu 2024 a stabilní verze byla vydána 10. června 2025.
- Android 17: Beta 1 přišla 13. února 2026 a stabilní verze byla vydána 16. června 2026.
- Android 18: Google zatím nezveřejnil oficiální harmonogram. Z dosavadního vývoje lze pouze usuzovat, že veřejné testování bude předcházet stabilnímu vydání, přesné termíny ale zatím známé nejsou.
Na Pixelech se dá očekávat mezi prvními zařízeními, která nový Android dostanou, stejně jako u předchozích verzí. U ostatních výrobců bude termín záviset na jejich aktualizační politice a konkrétním modelu. Konkrétní seznam podporovaných telefonů pro Android 18 zatím Google nezveřejnil.
Summit je víc než jeden únik
Android Dev Summit 2026 se vrací po čtyřech letech. Letošní dvoudenní akce se uskuteční 28. a 29. října v Mountain View a doplní ji rozšířená akce v Londýně. Program je rozdělený do čtyř hlavních oblastí: AI experiences, Android XR, Apps foundation a Tools and performance. Vedle Androidu 18 tak Google rámuje celý ekosystém, od aplikací a umělé inteligence přes telefony až po zařízení s Android XR.
Jedna přednáška tak není jen o příštím čísle verze. Je to především signál, že Google chce dál posouvat možnosti grafického vykreslování a nabídnout vývojářům nástroje, které umožní vytvářet vizuálně bohatší rozhraní bez toho, aby za ně uživatel platil výrazně vyšší spotřebou energie nebo horší plynulostí. Co přesně z toho bude součástí samotného Androidu 18 a co zůstane nástrojem pro vývojáře, se teprve ukáže.
Nejdůležitější zpráva z celého úniku tedy není samotné jméno Android 18. Zajímavější je směr, který Google naznačuje: vizuálně bohatší rozhraní a grafické efekty, které mají být zároveň dostatečně efektivní. Jestli Google na summitu 28. října ukáže také samotný Android 18 a jeho nové systémové funkce, uvidíme až na místě.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman