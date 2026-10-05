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Google omylem odhalil Android 18 v programu konference. Nový systém slibuje grafické efekty, které zatím nebyly možné

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V programu Android Dev Summitu 2026 se objevila přednáška výslovně zmiňující Android 18 a nové grafické schopnosti systému.
Android telefon, nastavení, notifikace, displej

Android telefon, nastavení, notifikace, displej

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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