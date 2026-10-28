Xiaomi 18 Pro vydrží bez nabíjení přes dva dny, ale cena v Evropě šokuje i fanoušky. Startuje nad 36 tisíci korunami

Dvě čísla, která na první pohled nejdou příliš dohromady. Podle údajů z evropského produktového registru EPREL má připravovaná evropská verze Xiaomi 18 Pro dosahovat výdrže přes 66 hodin na jedno nabití. To je v laboratorním testu více než dva a půl dne. Jenže technologický web
YTECHB současně zveřejnil neoficiální informace o evropských cenách, podle nichž má základní varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm stát 1 449 eur. Při orientačním kurzu 24,3 Kč za euro to odpovídá zhruba 35 200 Kč. Konečná česká cena se ale může lišit podle daní, obchodních marží a cenové politiky výrobce.
Taková částka by Xiaomi 18 Pro zařadila do stejné cenové kategorie jako nejdražší modely Samsungu a Applu. Pokud se odhad potvrdí, telefon by se cenou přiblížil i loňskému Xiaomi 17 Ultra, které se v Česku prodávalo za cenu kolem 36 tisíc korun. Právě tento posun vysvětluje, proč mohou neoficiální informace o ceně mezi fanoušky značky vyvolávat rozpaky. Xiaomi si totiž dlouhodobě budovalo pověst výrobce, který nabízí špičkovou výbavu za nižší cenu než zavedená konkurence.
Co přesně říkají data z evropského registru
Údaj 66 hodin a 30 minut nemá pocházet z reklamního materiálu, ale z evropského registru EPREL. Ten u chytrých telefonů eviduje mimo jiné hodnotu „battery endurance per cycle“, tedy výdrž baterie na jedno nabití podle standardizovaného testovacího postupu. Evropský energetický štítek umožňuje porovnávat telefony podle společných kritérií, výsledky ale nemusí přesně odpovídat běžnému používání.
Právě tato metodika nabízí užitečný základ pro srovnání:
Model Výdrž (EPREL) Počet cyklů do 80 % kapacity Xiaomi 18 Pro (neoficiální údaj) 66 h 30 min 1 000 Samsung Galaxy S26 Ultra 55 h 1 200 Samsung Galaxy S26 51 h 1 200 iPhone 16 37 h 1 000
Pokud jsou uvedené hodnoty správné a pocházejí ze srovnatelných záznamů EPREL, Xiaomi 18 Pro by mělo v tomto testu náskok přes 11 hodin před Samsungem Galaxy S26 Ultra. Je však důležité mít na paměti, že laboratorní výdrž není zárukou dvou dnů intenzivního používání. Skutečný výsledek závisí například na jasu displeje, mobilním signálu, spuštěných aplikacích a náročnosti jednotlivých činností.
Podle dostupných informací má evropská verze nabídnout jmenovitou kapacitu baterie 6 000 mAh, zatímco čínská varianta má mít 7 000 mAh. Uváděné parametry naznačují také nižší maximální výkon kabelového nabíjení v Evropě: 90 W oproti 120 W u čínského modelu. Tyto rozdíly je ale potřeba ověřit v oficiálních specifikacích evropské verze. Samotná kapacita baterie navíc neurčuje výdrž telefonu – důležitá je i spotřeba jednotlivých komponent a optimalizace systému.
Cena je leak, ne ceník, ale kontext mluví jasně
Zásadní je rozlišovat mezi údaji z evropského registru a neoficiálními informacemi o ceně. EPREL je oficiální evropská databáze energetických štítků. Částky 1 449 eur za variantu 12/256 GB, 1 649 eur za model 12/512 GB a cena Xiaomi 18 Pro Max zveřejněné webem YTECHB však představují neověřený únik. Xiaomi zatím musí případné evropské ceny potvrdit samo.
Pokud se informace o ceně základního modelu potvrdí, Xiaomi 18 Pro se dostane do cenové kategorie, v níž už zákazníci běžně porovnávají vlajkové telefony několika značek. Rozhodovat proto nebude jen kapacita baterie nebo seznam funkcí, ale také fotoaparáty, délka softwarové podpory, servisní zázemí a zkušenosti s používáním telefonu.
Orientační srovnání českých cen by mohlo vypadat takto:
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB – uváděná cena 35 699 Kč Apple iPhone 16 Pro Max – uváděná cena od 35 990 Kč Xiaomi 18 Pro 12/256 GB – neoficiální odhad přibližně 35 000 až 36 000 Kč nebo více
Jde však o orientační srovnání, nikoli o potvrzení aktuálních cen všech tří modelů. Ty se mohou lišit podle prodejce, akčních nabídek a konkrétní konfigurace.
Pokud by základní Xiaomi 17 skutečně startovalo výrazně níže než model 18 Pro, ukazovalo by to také na rostoucí rozdíl mezi cenově dostupnějšími telefony značky a jejími nejdražšími modely. Bez potvrzených cen a konfigurací celé řady ale nelze přesný cenový odstup spolehlivě vyčíslit.
Proč je Xiaomi 18 Pro tak drahé
Xiaomi zatím případné zvýšení ceny oficiálně nevysvětlilo. Důvodů, které mohou výslednou cenu ovlivnit, je ale několik. Pokud se potvrdí spekulace o výkonném čipsetu vyráběném pokročilým 2nm procesem, dvojici 200Mpx fotoaparátů s optikou Leica a zadním displeji, půjde o výbavu, která může výrobní náklady zvýšit. Samotný počet megapixelů přitom automaticky nezaručuje lepší fotografie – záleží také na velikosti snímačů, optice a softwarovém zpracování.
Dalším faktorem mohou být ceny komponent. Analytická společnost
TrendForce upozorňovala na vývoj cen pamětí DRAM a NAND. Pokud výrobci telefonů nakupují dražší paměťové čipy a další součástky, může se to projevit i v koncových cenách. Bez podrobností od Xiaomi však nelze určit, jak velkou roli tyto náklady hrají právě u modelu 18 Pro.
Významný rozdíl může vzniknout také mezi cenou v Číně a v Evropě. V článcích se objevuje údaj o čínské ceně od 5 999 jüanů, což při orientačním přepočtu odpovídá přibližně 19 500 Kč. Přímé srovnání s evropskou cenou je ale zavádějící: vstupují do něj daně, distribuční náklady, servisní zajištění, případné rozdíly ve výbavě i cenová strategie výrobce. Zároveň je potřeba nejprve ověřit, zda se uváděné ceny skutečně vztahují ke stejnému modelu a konfiguraci.
Pro koho Xiaomi 18 Pro za tuto cenu dává smysl
Pokud je pro kupujícího prioritou výdrž baterie, Xiaomi 18 Pro by podle uváděných údajů mohlo nabídnout velmi dobrý výsledek. Hodnota 66 hodin a 30 minut by v laboratorním testu představovala výraznou výhodu oproti některým konkurenčním modelům. Dokud ale nebudou parametry potvrzené a výsledky ověřené, je lepší považovat tento náskok za předběžný.
Údaj o zachování 80 % původní kapacity po 1 000 nabíjecích cyklech také neznamená, že baterie vydrží přesně určitý počet let. Při jednom ekvivalentním plném cyklu denně představuje 1 000 cyklů zhruba 2,7 roku, skutečná degradace však závisí na teplotě, způsobu nabíjení a dalších podmínkách. Navíc nejde o záruku, že baterie po této době klesne přesně na 80 % kapacity.
U telefonu za 35 až 36 tisíc korun už ovšem zákazníci obvykle posuzují mnohem víc než jen baterii. Důležitá je kvalita fotografií v různých podmínkách, délka softwarové podpory, dostupnost servisu i propojení s dalšími zařízeními. Samsung nabízí například prostředí DeX a funkce pro propojení s počítači s Windows, Apple zase těží z provázanosti vlastního ekosystému. Xiaomi by proto muselo přesvědčit především celkovou kvalitou a funkcemi, nikoli pouze výhodným poměrem ceny a výbavy.
Kdo chce vybírat z telefonů s potvrzenou dostupností a známými parametry, může sáhnout po některém ze současných modelů Samsungu nebo Applu. Kdo naopak zvažuje Xiaomi 18 Pro kvůli očekávané výdrži, fotoaparátům či dalším funkcím, měl by počkat na oficiální evropské představení a ověřené ceny.
Pokud se uniklé informace potvrdí, Xiaomi 18 Pro vstoupí do cenové kategorie, kde už nebude stačit nabídnout hodně funkcí za méně peněz než konkurence. Bude muset obstát přímým srovnáním výbavy, uživatelského zážitku a dlouhodobé podpory. Právě to ukáže, zda si Xiaomi dokáže udržet své postavení i mezi nejdražšími smartphony.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman