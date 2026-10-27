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Tisíce levných Android telefonů mají malware už z výroby. Nelze ho smazat, je součástí systému a funguje skrytě na pozadí

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Bezpečnostní firma odhalila kampaň, při níž se škodlivý kód dostává do levných telefonů ještě před prvním zapnutím, přímo ve firmwaru z výroby.
Starší telefon

Starší telefon

Zdroj: Pexels
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 27.10.2026 20:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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