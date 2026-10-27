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Samsung Galaxy ukrývá v One UI 9 pět nastavení, která vás zbytečně otravují. Vypněte je hned po prvním zapnutí

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Android telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Android telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 21:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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