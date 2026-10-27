Samsung Galaxy ukrývá v One UI 9 pět nastavení, která vás zbytečně otravují. Vypněte je hned po prvním zapnutí

One UI 9 přináší do telefonů Samsung další funkce umělé inteligence a možnosti personalizace. Spolu s nimi ale přicházejí také nastavení, která se vyplatí zkontrolovat, pokud chcete mít větší kontrolu nad svými daty a omezit reklamní oznámení. Některá jsou ukrytá v nastavení Samsung účtu, jiná v sekci Galaxy AI nebo přímo v nastavení jednotlivých aplikací.
Pozornost si zaslouží především pět položek: Customization Service, Improve personalised advertising, Personal Data Intelligence, oznámení Samsung Wallet a push notifikace Galaxy Store. První dvě souvisejí s personalizací a reklamou, další umožňuje vytvářet kontextové návrhy na základě osobních dat a poslední dvě mohou do telefonu přinášet také marketingová sdělení. Ne všechny tyto funkce jsou nezbytné pro běžné používání telefonu, jejich vypnutí však může omezit některé možnosti personalizace a upozorňování.
Customization Service a personalizovaná reklama: dvě volby, jeden cíl
Jedním z nejdůležitějších nastavení je Customization Service. Najdete ji v nabídce Nastavení → Soukromí → Customization Service, případně prostřednictvím nastavení Samsung účtu. Přesná cesta se může lišit podle modelu telefonu, verze systému a regionu.
Služba využívá údaje o používání zařízení a aplikací k přizpůsobování obsahu a služeb. Podle oficiálních informací Samsungu může jít například o identifikátory zařízení, údaje o používání aplikací, historii prohlížení, polohu nebo další informace podle konkrétních služeb a udělených oprávnění. Data mohou sloužit také k personalizaci reklam a přímému marketingu.
Druhou položkou je Improve personalised advertising, tedy nastavení související s personalizovanou reklamou. Jeho umístění se může lišit podle verze softwaru a regionu. Pokud tuto volbu ve svém telefonu najdete, můžete ji vypnout přímo v nastavení Samsung účtu.
Proč se vyplatí tato nastavení zkontrolovat? Samsung v evropských podmínkách služby uvádí, že vypnutí Customization Service samo o sobě automaticky neznamená vymazání všech dříve shromážděných údajů. Pokud chcete dosáhnout jejich odstranění, může být nutné požádat o výmaz samostatně nebo postupovat podle pravidel pro správu a mazání dat dané služby.
Je proto důležité rozlišovat mezi zastavením dalšího zpracování údajů a odstraněním těch, které už byly shromážděny. Vypnutí personalizované reklamy navíc nemusí odstranit všechny reklamy, které se v aplikacích a službách Samsungu zobrazují. Může pouze omezit využívání určitých údajů pro jejich cílení.
Personal Data Intelligence: AI, která pracuje s vašimi zprávami a kalendářem
Funkce Personal Data Intelligence (PDI) slouží k vytváření personalizovaných návrhů v rámci funkcí Galaxy AI. Může například pomoci s kontextovými doporučeními prostřednictvím funkce Now Nudge, která uživateli nabídne relevantní informace podle situace. V závislosti na dostupných funkcích a nastavení může systém pracovat s údaji z kalendáře, zpráv a dalších podporovaných aplikací.
Pokud podobné návrhy nechcete používat, můžete zkusit následující cesty:
- Nastavení → Galaxy AI → Now Nudge → Personal Data Intelligence → Vypnout
- Finder → Další možnosti → Nastavení → Personal Data Intelligence → Vypnout
Dostupnost i přesné názvy položek se mohou lišit podle zařízení a verze One UI.
Samsung ve svých informacích o ochraně soukromí při používání Galaxy AI popisuje zpracování osobních údajů přímo v zařízení a využití zabezpečených technologií. Konkrétní způsob zpracování však závisí na dané funkci a jejím nastavení. Není proto vhodné automaticky předpokládat, že veškeré údaje související s Galaxy AI vždy zůstávají pouze v telefonu.
Pokud PDI vypnete, omezíte tím využívání osobních údajů pro příslušné personalizované funkce. Přesné důsledky pro uložená nebo analyzovaná data je ale potřeba ověřit v dokumentaci konkrétní verze služby. Vypnutí funkce totiž samo o sobě nemusí ve všech případech znamenat odstranění veškerých údajů, které s ní souvisejí.
Promo notifikace z Walletu a Galaxy Store
Další dvě nastavení se týkají především oznámení. Samsung Wallet může uživatele informovat o platbách, kupónech, nabídkách a dalších událostech. Která oznámení se zobrazují, závisí na dostupných funkcích, používaných službách a nastavení aplikace.
V Česku je Samsung Wallet oficiálně dostupný, konkrétní možnosti se ale mohou lišit podle modelu telefonu, regionu a podpory jednotlivých služeb.
Oznámení můžete upravit přímo v aplikaci. Otevřete Samsung Wallet a vyhledejte nabídku Vše → Další možnosti → Nastavení → Oznámení. Pokud aplikace nabízí rozdělení do kategorií, můžete vypnout pouze ty, které vás nezajímají, a ponechat si důležitá upozornění, například informace o platbách.
Podobně funguje Galaxy Store. Obchod může kromě informací o aktualizacích posílat také oznámení o nových aplikacích, akcích nebo nabídkách. Jejich nastavení obvykle najdete v cestě Galaxy Store → Menu → Nastavení → Oznámení → Kategorie oznámení.
Samsung ve svém návodu k nastavení oznámení Galaxy Store popisuje možnosti správy jednotlivých kategorií. Některé důležité typy upozornění však nemusí být možné úplně vypnout. Pokud tedy omezíte reklamní oznámení, nemusí to znamenat, že obchod přestane posílat veškeré notifikace.
Vyplatí se projít nastavení obou aplikací hned po pořízení telefonu. Můžete tak omezit zbytečná upozornění, aniž byste museli vypínat oznámení, která skutečně potřebujete.
Není to jen Samsung
Podobné možnosti personalizace a reklamních oznámení najdeme i u dalších výrobců. Xiaomi ve své politice ochrany osobních údajů popisuje zpracování dat v rámci svých služeb a využívání oznámení, která mohou zahrnovat také informace o produktech nebo nabídkách. Rozsah možností vypnutí závisí na konkrétní službě a regionu.
Také Google nabízí na zařízeních Pixel funkce, které mohou využívat data z aplikací a kontextové informace k vytváření personalizovaných návrhů. Jejich dostupnost a možnosti správy se liší podle modelu, verze Androidu a podporovaných funkcí.
Personalizace, doporučení a propagační oznámení tedy nejsou výhradně záležitostí Samsungu. Rozdíly spočívají především v tom, jaké údaje jednotlivé služby používají, jaké možnosti kontroly uživateli nabízejí a kde jsou příslušná nastavení umístěna.
U Samsungu mohou být jednotlivé volby rozdělené mezi nastavení systému, Samsung účet, Galaxy AI a nabídky samostatných aplikací. Uživatel proto nemusí všechny související možnosti najít na jednom místě. To ale samo o sobě neznamená, že jsou tato nastavení tajná nebo že jejich používání automaticky představuje porušení soukromí.
Co vypnutí přinese a co ne
Vypnutím uvedených funkcí nelze automaticky očekávat delší výdrž baterie nebo rychlejší systém. Samsung u těchto nastavení negarantuje konkrétní zlepšení výkonu. Hlavní přínos spočívá v lepší kontrole nad personalizací, omezení některých reklamních oznámení a možnosti rozhodnout, které funkce mají pracovat s vašimi údaji.
Je také potřeba počítat s tím, že vypnutí některých možností může omezit personalizované doporučení nebo další funkce, které na nich závisejí. Pokud vám například Now Nudge nabízí užitečné kontextové návrhy, můžete se rozhodnout tuto funkci ponechat zapnutou a upravit pouze ostatní nastavení.
Důležitý je především rozdíl mezi vypnutím funkce a odstraněním již shromážděných údajů. Zastavení dalšího zpracování dat totiž nemusí automaticky znamenat jejich vymazání. Pokud chcete mít nad svými údaji skutečnou kontrolu, vyplatí se vedle samotných přepínačů zkontrolovat také pravidla pro jejich uchovávání, mazání a správu v rámci jednotlivých služeb.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman