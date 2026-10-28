Bluetooth ve Windows 11 je konečně rychlé. Říjnová aktualizace zkrátila párování AirPods o 15 sekund a opravila řadu chyb

Číslo pochází přímo od Microsoftu. V příspěvku na svém blogu z 15. října 2026 firma uvedla, že ve Windows 11 zlepšila fungování Bluetooth sluchátek. Uživatelé by měli zaznamenat rychlejší párování, spolehlivější opětovné připojování, stabilnější přehrávání zvuku i kvalitnější fungování hovorů. Microsoft konkrétně tvrdí, že u AirPods se párování může zrychlit až o 15 sekund.
Nejde přitom pouze o opravu pro jeden model sluchátek. Říjnová aktualizace KB5127648 sdružuje několik vylepšení Bluetooth, která Microsoft postupně připravoval a testoval v předchozích měsících. AirPods slouží jako nejvýraznější příklad širších změn, jejichž cílem je zlepšit komunikaci Windows 11 s bezdrátovými audio zařízeními.
Co přesně Microsoft opravil
Říjnová aktualizace KB5127648 nepřináší všechny změny jako úplnou novinku. Některé opravy se objevily už v dřívějších testovacích verzích systému, včetně červnového náhledového sestavení 26200.8737 a zářijové aktualizace KB5124010. Říjnové vydání je zpřístupňuje v rámci běžné aktualizace systému.
Mezi uváděná vylepšení patří:
- Rychlejší vyhledání AirPods při párování – Microsoft upravil způsob, jakým Windows rozpoznává některá Bluetooth audio zařízení. AirPods by se tak měly v režimu párování zobrazovat rychleji.
- Správné zobrazení stavu připojení – systém by již neměl označovat odpojené příslušenství jako připojené.
- Stabilnější nastavení Bluetooth a zařízení – opravy se týkají problémů, které mohly způsobovat pády nebo potíže s načítáním příslušné stránky v Nastavení.
- Ovládání Bluetooth rádia – opraven byl nesoulad mezi skutečným stavem Bluetooth a údajem zobrazovaným v Nastavení.
- Hlasitost během hovorů – ovládání hlasitosti by mělo správně spolupracovat s profilem HFP, který se používá pro hands-free hovory.
- Kompatibilita mikrofonu – u některých zařízení využívajících Bluetooth Classic Audio se řeší problémy s výpadky mikrofonu.
- Pád systému s chybou 0x139 – aktualizace řeší chybu, která mohla způsobit pád systému při streamování zvuku přes Bluetooth.
- LE Audio a sdílené audio – vylepšení se týkají spolehlivosti těchto funkcí a rychlejšího spuštění zvuku u LE Audio při současném používání mikrofonu.
- Opětovné připojení po hibernaci – bezdrátová zařízení by se měla po probuzení počítače připojovat spolehlivěji.
- Chybová hláška „Remove failed“ – oprava se týká chyby, která se mohla zobrazovat při odebírání spárovaného zařízení.
Kromě Bluetooth řeší říjnová aktualizace také další potíže, například některé případy černé obrazovky a pádu Průzkumníka souborů po přihlášení nebo problémy se zvukem ve formátu AC-3. Nejde tedy o drobnou opravu zaměřenou pouze na párování sluchátek.
Proč Microsoft jmenuje zrovna AirPods
Apple nabízí u AirPods pohodlné párování se svými zařízeními. Po prvním nastavení se sluchátka mohou automaticky připojovat k dalším zařízením přihlášeným ke stejnému účtu Apple. Na Windows však fungují především jako běžná Bluetooth sluchátka a nemají k dispozici všechny funkce, které nabízejí v ekosystému Applu.
Právě rozdíly mezi jednotlivými platformami mohou při používání AirPods s Windows vést k méně pohodlnému párování. Microsoft proto tento model uvádí jako konkrétní příklad zlepšení, které má být pro uživatele snadno pochopitelné.
Údaj o zrychlení až o 15 sekund je však tvrzením Microsoftu, nikoli nezávisle ověřeným výsledkem. Firma nezveřejnila podrobnosti měření, původní dobu párování ani přesný model AirPods, na kterém test provedla. V dokumentaci k náhledové aktualizaci Microsoft popisuje především rychlejší zobrazování AirPods v režimu párování. Z toho lze usuzovat, že se změna týká zejména jejich rozpoznání systémem, nikoli kompletního přepracování celého Bluetooth systému Windows.
Opravy se navíc netýkají jen AirPods. Microsoft zmiňuje také Beats Studio Pro, zařízení využívající Bluetooth Classic Audio a profil HFP nebo příslušenství podporující LE Audio a sdílené audio. Uživatelé jiných bezdrátových sluchátek tak mohou zaznamenat stabilnější připojení a méně výpadků. Konkrétní přínos se ale bude lišit podle zařízení, jeho firmwaru a použitých ovladačů.
Jak update získat a co dělat, když Bluetooth stále zlobí
Aktualizace KB5127648 je určena pro uvedené verze Windows 11 a distribuuje se prostřednictvím služby Windows Update. Pokud ji počítač zatím nenabízí, můžete ručně spustit kontrolu aktualizací: Start → Nastavení → Windows Update → Vyhledat aktualizace.
Další možností je stáhnout aktualizaci z Microsoft Update Catalog. Při ruční instalaci ale může být nutné zohlednit požadované předchozí aktualizace a pořadí instalace balíčků. Konkrétní postup je proto vhodné ověřit v oficiální dokumentaci Microsoftu pro danou verzi systému.
Bezpečnostní aktualizace není vhodné dlouhodobě odkládat. Možnost pozastavení aktualizací je časově omezená a po jejím vypršení se jejich distribuce znovu obnoví.
Pokud Bluetooth ani po aktualizaci nefunguje správně, Microsoft doporučuje spustit nástroj pro řešení problémů s Bluetooth, který je dostupný prostřednictvím aplikace Získat pomoc. Dále zkontrolujte, zda je Bluetooth zapnuté, zda jsou sluchátka v režimu párování a zda se nacházejí v dosahu počítače. Pokud potíže přetrvávají, zkuste zařízení odebrat a znovu spárovat přes Nastavení → Bluetooth a zařízení.
Koho se to týká a proč je říjen důležitý
Aktualizace KB5127648 je podle uvedených informací určena pro Windows 11 ve verzích 24H2, 25H2 a 26H2. Uživatelé edic Home a Pro s verzí 24H2 by si zároveň měli ověřit termín ukončení její podpory a případně přejít na novější podporovanou verzi systému. Konec podpory znamená, že daná verze již nemusí dostávat běžné bezpečnostní aktualizace.
Vývoj Bluetooth oprav ukazuje, že Microsoft se problémům věnoval postupně. Červnové testovací sestavení přineslo změny související s párováním AirPods a fungováním hovorů i LE Audio. Další náhledové aktualizace přidaly opravy stavu připojených zařízení, ovládání hlasitosti, Bluetooth rádia, mikrofonu a pádu systému s chybou 0x139. Říjnové vydání pak tyto změny zahrnuje do aktualizace pro běžné uživatele.
Je však potřeba rozlišovat mezi opravami, které Microsoft skutečně popsal, a jejich očekávaným přínosem v praxi. Údaj o 15 sekundách se vztahuje ke konkrétnímu příkladu s AirPods a sám o sobě nedokazuje, že se o stejnou dobu zrychlí párování všech Bluetooth zařízení.
Windows 11 stále nenabízí stejnou úroveň integrace s AirPods jako zařízení Applu. Říjnové změny ale mohou používání bezdrátových sluchátek na počítačích s Windows zpříjemnit. Zda se zlepší i konkrétní zkušenost jednotlivých uživatelů, bude záviset na jejich zařízení a konfiguraci systému.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda