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Teenager si koupil 3D tiskárnu za 11 tisíc a ze sklepa rodičů vydělal miliony. Pomohlo mu jedno virální video s 50 miliony zhlédnutí

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Mike Satterlee koupil v září 2022 svou první 3D tiskárnu za zhruba 11 tisíc Kč. O tři roky později jeho firma utržila za jediný měsíc přes 6,8 milionu korun.
3D tiskárna Felix, nastavení

3D tiskárna Felix, nastavení

Zdroj: Jonathan Juursema / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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