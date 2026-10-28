Teenager si koupil 3D tiskárnu za 11 tisíc a ze sklepa rodičů vydělal miliony. Pomohlo mu jedno virální video s 50 miliony zhlédnutí

Těch 500 dolarů, v přepočtu podle kurzu ČNB přibližně 10 840 korun, tedy zaokrouhleně 11 tisíc z titulku, investoval americký středoškolák do 3D tiskárny, kterou umístil na stůl ve sklepě rodičovského domu. Právě tam začal vyrábět první prototypy. Milionové tržby přišly později, konkrétně v listopadu 2025, kdy jeho značka CruiseCup podle rozhovoru pro Entrepreneur vykázala tržby 315 tisíc dolarů, tedy asi 6,83 milionu korun. Důležité je upřesnit, že jde o tržby, nikoli čistý zisk. V době tohoto virálního úspěchu už navíc Satterlee nepracoval doma ve sklepě, ale ve skladu, kde měl nejprve 60 a později 160 tiskáren. Sklep rodičů byl pouze začátek. Zásadní zlom přineslo video na Instagramu, které předvádělo jeho produkt a podle sekundárních citací CNBC získalo přes 50 milionů zhlédnutí.
Držák na plechovky, který se sám prodává
Co vlastně Satterlee vyrábí? Plastový držák na dvě standardní plechovky o objemu 355 ml (12 oz). Je otevřený shora i zdola a obsahuje mechanismus, kterému říká „tactical reload“. Když do něj vložíte novou plechovku, prázdná vypadne spodem ven jako nábojnice. Celá výměna trvá přibližně dvě sekundy a na videu působí přesně tak efektně, jak byste čekali.
Právě v tom spočívá podstata jeho úspěchu. Satterlee sám uvádí, že produkt od začátku navrhoval tak, aby dobře vypadal na krátkých videích. Nešlo mu tedy jen o funkčnost, ale také o to, aby lidé chtěli ukázku sdílet. Výměna plechovky je snadno pochopitelná i bez zvuku a dlouhého vysvětlování. Takový obsah má na platformách s krátkými videi potenciál oslovit široké publikum.
Před vznikem CruiseCupu navíc Satterlee neměl s podnikáním ani 3D tiskem nulové zkušenosti. S technologií se seznámil ve školním předmětu zaměřeném na design a technické kreslení, kde se naučil pracovat s CAD softwarem pro počítačové navrhování. V roce 2023 pak založil svůj první podnik Solefully, který prodával 3D tištěné doplňky pro boty Crocs. Už tehdy zkoušel, jak pomocí videí na TikToku a Instagramu propagovat fyzické výrobky.
Od stovek objednávek za den k šestitýdennímu zpoždění
Když video s CruiseCupem na Instagramu začalo rychle získávat zhlédnutí, měl Satterlee ve skladu 60 tiskáren. Podle reportáže CNBC, kterou převzal Times of India, začaly přicházet stovky objednávek denně. Výroba je nestíhala odbavovat a doba čekání na vyřízení objednávky se prodloužila až na šest týdnů.
Měsíční tržby podle zveřejněných údajů vypadaly takto:
- Srpen 2025: přibližně 100 000 dolarů (2,17 milionu Kč)
- Září 2025: přibližně 55 000 dolarů (1,19 milionu Kč)
- Říjen 2025: přibližně 100 000 dolarů (2,17 milionu Kč)
- Listopad 2025: 315 000 dolarů (6,83 milionu Kč)
Za celý rok 2025 CNBC uvádí hrubé tržby ve výši 808 tisíc dolarů, tedy více než 17,5 milionu korun. Satterlee si podle dostupných informací vyplácí jen 500 až 1 500 dolarů měsíčně. Značnou část peněz nechává ve firmě a investuje je do dalších tiskáren, skladových prostor, reklamy a prvních zaměstnanců. CruiseCup tak vyrostl bez externích investorů a jeho rozvoj financují především příjmy z vlastního podnikání.
Proč 3D tisk nestačí donekonečna
S přibližně 150 tiskárnami dokáže Satterlee vyrobit nejvýše kolem 400 kusů denně. Pokud by jeho produkt znovu zaznamenal podobně velký virální úspěch, ani taková kapacita by nemusela stačit. Proto začal část produkce přesouvat k jinému způsobu výroby. Vedle plastových variant nabízí také nerezové provedení a větší série zadává výrobci v Číně, podle uvedených informací po 10 000 kusech. Doprava trvá déle, ale průmyslová výroba umožňuje uspokojit podstatně větší poptávku než samotné 3D tiskárny.
V oficiálním e-shopu CruiseCup značka nabízí několik variant výrobků v cenách přibližně od 15 do 40 dolarů. V nabídce jsou držáky na jednu i dvě plechovky, varianty pro úzké plechovky, hrnek a také nerezové provedení. Z původního produktu, který zaujal na sociálních sítích, se tak postupně stává širší produktová řada.
Co by to stálo v Česku
Kdo by chtěl podobný podnikatelský nápad vyzkoušet v Česku, může začít s poměrně dostupným vybavením. V uvedených cenách se 3D tiskárna Bambu Lab A1 prodává přibližně za 7 990 korun a menší model A1 mini za 6 190 korun. Kilogram PLA filamentu od Prusa Research stojí zhruba 749 korun. Tiskárna a jedna cívka materiálu se tedy mohou vejít do částky kolem devíti tisíc korun, podle konkrétního modelu a aktuální ceny.
Samotné vybavení je ale jen nejjednodušší část celého podnikání. Satterlee měl náskok díky zkušenostem s 3D modelováním, e-commerce a propagací na sociálních sítích. Pravidelně zveřejňoval krátká videa a zkoušel různé způsoby, jak produkt představit zákazníkům. Nešlo jen o jeden náhodně úspěšný příspěvek, ale o opakované testování a hledání toho, co funguje. Výhodou pro něj bylo také to, že mohl začínat u rodičů a velkou část vydělaných peněz vracet do podnikání, místo aby je vydával za vlastní bydlení.
Naučit se modelovat, tisknout prototypy a ověřovat zájem zákazníků pomocí krátkých videí může téměř každý, kdo je ochotný investovat čas a peníze. Zopakovat ale výsledek v podobě milionových tržeb je mnohem obtížnější. Satterleeho příběh není především o 3D tiskárně za 11 tisíc korun. Je o výrobku, který byl od začátku navržen tak, aby jeho použití samo přitahovalo pozornost a fungovalo jako reklama.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík