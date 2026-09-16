Fritéza, nebo trouba? Spočítali jsme, jak a kde nejvíc ušetříte

Horkovzdušná fritéza bývá levnější pro jednu menší várku. Jakmile ale musí péct nadvakrát, úspora se může obrátit ve prospěch trouby, která zvládne větší množství najednou.
Koš se naplní první porcí a zbytek čeká na lince. Právě v tu chvíli přestává stačit jednoduchá rada, že menší spotřebič vždy spotřebuje méně. U fritézy a trouby rozhoduje nejen příkon, ale také počet cyklů a množství jídla, které se do nich vejde.
Horkovzdušná fritéza funguje jako malá horkovzdušná trouba. Menší prostor se rychleji zahřeje a u malé porce obvykle neplatíte za rozehřátí celé trouby. Velká trouba však může v jednom cyklu připravit několik porcí nebo celý plech.
Otočení radiátoru na pětku pokoj dřív neohřeje. Čísla na hlavici neznamenají rychlost topení Jedna várka ve fritéze vyšla o 30 procent levněji
Energy Saving Trust porovnal v laboratorním testu přípravu stejné 600gramové porce kuřecích prsou. Ve fritéze stála 0,14 libry, v elektrické troubě 0,20 libry. Nejde o českou cenu elektřiny, ale poměr obou výsledků na kurzu nezávisí.
Z těchto hodnot vychází, že jedna várka ve fritéze stála 70 % ceny jednoho cyklu trouby, tedy o 30 % méně. To potvrzuje běžnou výhodu menšího spotřebiče pro jednu nebo dvě osoby.
Varianta Náklad ve zdroji nebo modelu Poměr k jednomu cyklu trouby Fritéza, jedna várka 0,14 GBP 70 % Trouba, jeden cyklus 0,20 GBP 100 % Fritéza, dvě stejné várky 0,28 GBP 140 %
Třetí řádek je náš modelový přepočet, nikoli další laboratorní měření. Předpokládá dvě stejné várky ve fritéze a jeden stejně dlouhý cyklus trouby, do něhož se vejde celé dvojnásobné množství. Za těchto podmínek stojí dvě várky ve fritéze o 40 % více než jeden cyklus trouby.
Druhá várka může úsporu zrušit
Bod zlomu lze z uvedeného testu spočítat jako 0,20 děleno 0,14. Výsledek je přibližně 1,43 várky. V praxi nelze připravit 1,43 várky, takže první plný koš vychází levněji, ale druhý celý cyklus už model posouvá nad náklad jednoho cyklu trouby.
Rozhodovací pravidlo je proto jednoduché. Pokud se jídlo vejde do jedné nepřeplněné várky, mívá fritéza energetickou výhodu. Pokud potřebujete dva cykly a trouba zvládne stejné množství najednou, porovnejte součet obou várek s jedním cyklem trouby. U tří a více várek se výhoda velkého prostoru zpravidla dál zvětšuje.
Topné těleso a ventilátor dělají z fritézy malou horkovzdušnou troubu. Úspora však mizí, pokud se kvůli malému koši vaří ve více po sobě jdoucích várkách.
Výsledek se může změnit podle modelu, teploty, délky programu, předehřevu a druhu jídla. Dvojnásobná porce může v troubě potřebovat delší čas a některé fritézy mají dva koše. Model proto není univerzálním slibem úspory; ukazuje, proč samotný menší objem spotřebiče nestačí k rozhodnutí.
Při používání fritézy navíc dodržte maximální náplň a pokyny výrobce. Přeplněný koš může prodloužit přípravu nebo zhoršit proudění vzduchu. Bezpečnostní limity platí také pro vložky a pečicí papír, jak vysvětluje náš článek o
pečicím papíru v horkovzdušné fritéze. Energetický štítek trouby dává první orientační číslo
Evropská komise vysvětluje, že energetický štítek trouby uvádí spotřebu jednoho cyklu v kWh pro klasický a případně horkovzdušný režim. Zároveň doporučuje využít prostor trouby co nejlépe, neotvírat zbytečně dvířka a předehřívat jen tehdy, když to vyžaduje recept nebo návod.
Sousedovy stromy těsně u hranice pozemku nemusíte trpět. Odstranění řeší pravidlo o povinném odstupu
Hodnota na štítku vzniká při standardizovaném zkušebním cyklu. Není to přesná spotřeba každého domácího pečení, ale umožní porovnat režimy a různé trouby. U konkrétního receptu rozhoduje skutečná délka provozu a chování termostatu. Také proto není správné počítat náklady jen jako maximální příkon krát čas.
Když recept předehřev nepotřebuje, zapnutí trouby naprázdno přidá energii bez užitku. Podrobněji jsme rozdíl mezi recepty popsali v článku o tom,
kdy troubu předehřívat a kdy ne. Domácí výpočet začíná u kWh, ne u wattů na štítku
Nejpřesnější porovnání získáte ze spotřeby celého cyklu. U fritézy připojené do zásuvky ji může ukázat měřič spotřeby, pokud jeho návod a maximální zatížení odpovídají příkonu spotřebiče. Vestavnou nebo pevně připojenou troubu přes běžný zásuvkový měřič nezapojujte. Použijte údaj spotřebiče, domácí energetický monitoring nebo rozdíl na elektroměru bez dalších velkých odběrů.
Postup má čtyři kroky:
Změřte nebo zjistěte kWh jednoho běžného cyklu fritézy. Vynásobte je skutečným počtem várek. Stejným způsobem zjistěte kWh jednoho cyklu trouby pro srovnatelné jídlo. Oba výsledky vynásobte celkovou cenou jedné kWh z vlastního vyúčtování.
Praktické použití zásuvkového měřiče popisuje náš návod, jak
měřič spotřeby odhalí skutečný odběr domácího spotřebiče. U regulovaných topných těles se spotřeba během cyklu mění, takže okamžitý údaj ve wattech nenahradí naměřené kWh za celý program. Velký plech využije jednu rozehřátou troubu pro více porcí najednou. Pokud by stejné množství vyžadovalo dvě várky ve fritéze, je třeba sčítat oba cykly.
Pokud fritézu teprve kupujete, připočítejte pořizovací cenu. Návratnost zjistíte tak, že cenu spotřebiče vydělíte úsporou na jednom skutečně srovnatelném vaření. Fritéza se kvůli elektřině nevyplatí automaticky každému; nejrychleji dává ekonomický smysl domácnosti, která pravidelně připravuje jednu menší várku místo rozehřívání velké trouby.
Pro jednu malou porci tedy obvykle sáhněte po fritéze. Pro plný plech, více porcí nebo dvě po sobě jdoucí várky nejdřív sečtěte oba cykly. Nejlevnější není spotřebič s menší komorou, ale ten, který požadované množství připraví s menším celkovým počtem kWh.