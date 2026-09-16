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Fritéza, nebo trouba? Spočítali jsme, jak a kde nejvíc ušetříte

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Horkovzdušná fritéza bývá levnější pro jednu menší várku. Jakmile ale musí péct nadvakrát, úspora se může obrátit ve prospěch trouby, která zvládne větší množství najednou.
Otevřená černá horkovzdušná fritéza se třemi bramborovými plackami v koši.

Otevřená černá horkovzdušná fritéza se třemi bramborovými plackami v koši.

Zdroj: Autor: I am R.. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Air Fryer 2020.jpg. Licence: CC BY 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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