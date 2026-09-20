Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Cuketový tatarák s ajvarem a česnekem: Pikantní pomazánka k masu i na topinky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hledáte lehkou, a přitom dokonale pikantní dobrotu na křupavé topinky? Cuketový tatarák s ajvarem a česnekem vás dostane svou plnou chutí, která směle konkuruje klasice. Ochutnejte geniální vegetariánskou variantu!
Obrázek k receptu na cuketový tatarák

Obrázek k receptu na cuketový tatarák

Zdroj: Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, cuketový tatarák
Reklama
Další články z Cooky.cz
Meruňkové knedlíky z kynutého těsta s tvarohem a drobenkou: Prodlužte si léto se sladkými knedlíky
Meruňkové knedlíky z kynutého těsta s tvarohem a drobenkou: Prodlužte si léto se sladkými knedlíky
Bleskové brambůrky z trouby i z pánve: Naučte se je dělat správně a ušetřete za kupované sáčkové
Bleskové brambůrky z trouby i z pánve: Naučte se je dělat správně a ušetřete za kupované sáčkové

Domácí brambůrky dělám ve chvíli, kdy jsou doma čtyři brambory, chuť na něco slaného a žádná nálada běžet...

Tvarohovo-makový koláč s višněmi je dokonale vláčný a šťavnatý moučník, kterým nepohrdne žádný člen rodiny
Tvarohovo-makový koláč s višněmi je dokonale vláčný a šťavnatý moučník, kterým nepohrdne žádný člen rodiny

Na tenhle tvarohově-makový koláč s višněmi vytahuji velký plech hlavně tehdy, když vím, že se doma sejde...

Velký test znalostí o značkách potravin: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten má při nakupování slušný přehled
Velký test znalostí o značkách potravin: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten má při nakupování slušný přehled

Každý týden hodíte do košíku jogurt, kečup nebo šunku – ale víte, kdo je skutečně vyrobil, odkud pochází a...

Bleskové česnekové mini řízečky z hovězí svíčkové s máslovými bramborami: Zjistěte, jak proměnit odřezky masa ve skvělý oběd
Bleskové česnekové mini řízečky z hovězí svíčkové s máslovými bramborami: Zjistěte, jak proměnit odřezky masa ve skvělý oběd

Zbytky hovězí svíčkové, ze kterých by se steak nedal, se dají proměnit v křupavé česnekové mini řízečky v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.