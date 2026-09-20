Cuketový tatarák s ajvarem a česnekem: Pikantní pomazánka k masu i na topinky

Kdykoliv v létě a na podzim nevím, co s přebytky
ze zahrádky, cuket cuketový je u nás doma první volbou. Pamatuji si, jak jsem k němu byla zpočátku skeptická a říkala si, že klasickou tatarák masovou verzi nemůže zelenina nikdy nahradit. Jenže hned po prvním kousnutí do dokřupava opečené topinky potřené touto skvěle dochucenou směsí jsem byla v sedmém nebi. Spojení jemné podušené cukety, pikantního ajvaru, kapky sójové omáčky a voňavého česneku vytvoří tak neuvěřitelně bohatou chuť, že z misky zmizí ještě dřív, než stihnete opéct další chléb.
Příprava je hravá,
rychlá a zvládne ji s přehledem i kuchařský začátečník.
Můj tip zní: Krok s nasolením a důkladným vyždímáním nastrouhané cukety nikdy nepřeskakujte ani neurychlujte. Cuketa totiž obsahuje obrovské množství vody, a pokud byste ji po 10 minutách nevymačkali do poslední kapky skrze utěrku nebo síto, váš tatarák by na pánvi nepříjemně plaval a výsledná směs by byla vodnatá místo požadované hutné krémové konzistence. Recept na pikantní cuketovou pomazánku na způsob tataráku
Celkový čas přípravy a dokončení tataráku: 20 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 střední cuketa 1 cibule 2 stroužky česneku 1 lžička dijonské hořčice 2 lžičky sójové omáčky 2 lžičky pikantního ajvaru 3 lžičky ostrého kečupu 3 lžíce rostlinného oleje sůl mletý černý pepř Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, mňam! Postup při přípravě cuketového tataráku
1. Střední cuketu pečlivě oloupejte a na hrubém struhadle ji nastrouhejte do širší mísy.
2. K nastrouhané cuketě přisypte
sůl a vše důkladně promíchejte rukou, aby cuketa pustila nadbytečnou šťávu, přičemž ji nechte v míse odpočívat přesně 10 minut.
3. Mezitím ostrým nožem nakrájejte cibuli na drobné kostičky a
česnek nasekejte nadrobno.
4. Na pánvi rozpalte
rostlinný olej, přisypte nakrájenou cibuli i česnek a za občasného míchání je orestujte do sklovata a rozvonění po dobu 3 minut.
5. K orestované cibulce a česneku na pánvi přisypte
mletý černý pepř a nechte ho krátce rozvonět po dobu 30 sekund.
6. Odstátou cuketu vezměte po částech do dlaní nebo ji přesypte do čisté plátěné utěrky a silou z ní vyždímejte veškerou přebytečnou vodu.
7. Důkladně vyždímanou cuketu přidejte na pánev k cibulovému základu a za stálého míchání ji pozvolna poduste do úplného změknutí po dobu
5 minut. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, za chvíli to bude!
8. K podušené cuketě na pánvi přilijte
sójovou omáčku, přidejte dijonskou hořčici, ostrý kečup a pikantní ajvar.
9. Všechny přidané ingredience v pánvi důkladně promíchejte vařečkou a směs společně prohřejte po dobu
2 minut.
10. Hotový cuketový tatarák podle vlastní chuti dochuťte špetkou
soli či mletého černého pepře, sundejte z plotny a ještě teplý jej servírujte na dokřupava opečené česnekové topince. Tipy redakce: Poctivé vyždímání šťávy: Cuketu po odstátí se solí vymačkejte opravdu důkladně, protože přebytečná voda by zředila výraznou chuť ajvaru a kečupu. Křupavé česnekové topinky: Tatarák chutná absolutně nejlépe na chlebu opečeném na sádle nebo oleji, který ještě za tepla poctivě potřete stroužkem čerstvého česneku. Domácí ajvar pro skvělou chuť: Použitím kvalitního srbského ajvaru z pečených paprik a baklažánu dodáte směsi autentický kouřový nádech a nádherně sytou barvu. Servírování za tepla i za studena: Pikantní cuketovou směs můžete podávat okamžitě po sundání z pánve, ale skvěle chutná i po vychlazení v lednici, kdy se všechny ingredience krásně rozleží. Pikantnost podle vašich představ: Pokud máte rádi pálivější jídla, přidejte do směsi kapku tabasca, jemně nasekanou chilli papričku nebo kapku extra pikantní sójové omáčky.
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Foto a recept: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Dobré recepty od Agi