Tohle dělá ráno skoro každý. Zbytečný zlozvyk s radiátorem, kterým doslova vyhazujete peníze oknem

Čísla na termostatické hlavici neurčují, jak rychle nebo silně radiátor topí, ale na jakou teplotu má v místnosti vytopit. Vyšší číslo tedy pokoj neohřeje rychleji, jen ho vytopí na víc stupňů a topí déle. Poloha 3 odpovídá zhruba dvaceti stupňům a hlavici je potřeba nechat volně měřit vzduch.
Chladné ráno svede ke stejné chybě skoro každého. V pokoji je zima, tak člověk otočí termostatickou hlavicí na pětku, aby se místnost rychleji zahřála. Jenže tak to nefunguje. Číslo na hlavici totiž neříká, jak silně nebo rychle radiátor topí, ale na jakou teplotu má v místnosti vytopit. Otočením na pětku se pokoj neohřeje o nic rychleji, jen se pak vytopí na zbytečně vysokou teplotu, topí déle a plýtvá. Vyplatí se vědět, co čísla na hlavici opravdu znamenají, proč vyšší číslo neohřeje rychleji a jak hlavici správně nastavit.
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Termostatická hlavice není kohoutek, kterým pouštíte víc nebo míň tepla. Je to malý termostat, který drží nastavenou teplotu.
Hlavice měří teplotu vzduchu kolem sebe a podle ní otvírá nebo přivírá přívod topné vody do radiátoru, aby v místnosti udržela teplotu, kterou jste nastavili. Číslo na stupnici tedy odpovídá cílové teplotě v pokoji, ne intenzitě topení. Orientačně, protože se hodnoty liší podle výrobce a podmínek v místnosti, platí:
Symbol mrazu. Sněhová vločka nebo hvězdička znamená protimrazovou ochranu, zhruba pět až sedm stupňů, pro nepoužívané místnosti. Poloha 1 a 2. Přibližně deset až šestnáct stupňů, hodí se na chodbu nebo ložnici. Poloha 3. Zhruba dvacet stupňů, tedy běžná teplota obytných místností. Poloha 4 a 5. Přibližně dvaadvacet až třicet stupňů, čtyřka se hodí do koupelny, pětka je zřídka potřeba.
Přesný převod čísel na stupně nikdo nezaručí, protože teplota v místnosti závisí i na velikosti pokoje, zateplení a slunci. Proto berte hodnoty jen jako vodítko a dolaďte je podle sebe.
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Tady je jádro rozšířeného omylu. Otočení hlavice na pětku pokoj nezahřeje dřív, jen ho přetopí.
Otočení
hlavice na vyšší hodnotu místnost neohřeje rychleji, protože jak rychle se pokoj vyhřeje, závisí na velikosti a výkonu kotle a radiátoru, ne na nastavení hlavice. Vyšší číslo jen znamená, že hlavice nechá radiátor topit déle, dokud místnost nedosáhne vyšší teploty. Co z toho plyne: Rychlost dává kotel a radiátor. Jak rychle se pokoj zahřeje, hlavice neovlivní, rozhoduje výkon soustavy. Pětka jen přetopí. Když ráno otočíte hlavici na pětku, protože je chladno, radiátor netopí rychleji, jen déle, a místnost se pak přetopí. Plýtvání navíc. Zbytečně vysoká cílová teplota znamená, že radiátor topí déle, než je potřeba, a zvyšuje účet.
Nejlepší je proto nastavit hlavici na požadovanou teplotu a nechat ji pracovat, ne s ní ráno točit sem a tam.
Otáčení termostatické hlavice na radiátoru při nastavování pokojové teploty Jak hlavici správně nastavit
Když víte, že číslo je cílová teplota, nastavení je snadné. Každá místnost přitom snese jinou hodnotu.
Nastavte podle místnosti. Do obývacího pokoje se hodí zhruba trojka, do ložnice dvojka až trojka, do koupelny čtyřka, na chodbu jednička až dvojka a do nepoužívaných místností protimrazová ochrana. Nechte hlavici volně měřit vzduch. Hlavice potřebuje volné proudění vzduchu, aby správně měřila teplotu, a nesmí ji zakrývat závěs ani nábytek. Že zakrytá hlavice radiátor dokonce vypne, jsme rozebrali v článku o tom, jaké chyby kolem radiátoru topí do zdi a jak je napravit. Nastavte a nechte být. Hlavice se reguluje sama podle teploty, takže s ní nemá smysl pořád točit. Dejte jí den, ať se ustálí. V nepoužívaných místnostech nevypínejte úplně. Protimrazová ochrana místnost temperuje a brání vzniku kondenzace a plísně.
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S ranním chladem pomůže spíš než točení hlavicí naprogramovaný útlum a přitopení, o kterém jsme psali v článku o tom,
jak nastavit topení na útlum přes noc a ranní přitopení. Termostatická hlavice s volným prostorem kolem, aby mohla měřit teplotu vzduchu
Číslo na termostatické hlavici je cílová teplota v místnosti, ne intenzita ani rychlost topení. Hlavice měří teplotu vzduchu a podle ní pouští nebo přivírá topnou vodu, aby udržela nastavenou teplotu. Orientačně poloha 3 odpovídá zhruba dvaceti stupňům, dvojka nižší teplotě do ložnice, čtyřka koupelně a symbol mrazu protimrazové ochraně, přesné hodnoty se ale liší podle výrobce a místnosti.
Otočení hlavice na pětku pokoj neohřeje rychleji, protože rychlost dává kotel a radiátor, jen ho přetopí, radiátor topí déle a plýtvá se. Hlavici proto nastavte podle místnosti, nechte ji volně měřit vzduch a nezakrývejte ji, nastavte a nechte být, a v nepoužívaných místnostech ji nevypínejte úplně, ale nechte protimrazovou ochranu. S ranním chladem pomůže spíš naprogramovaný útlum a přitopení než točení hlavicí.
Zdroje fotografií termostaticka-hlavice-polohu-3: T.Voekler/Wikimedia, CC BY-SA 3.0 otaceni-termostatickou-hlavici-radiator: Jeuwre/Wikimedia, CC BY-SA 4.0 termostaticka-hlavice-volny-prostor: VSchagow/Wikimedia, CC BY-SA 4.0