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Tohle dělá ráno skoro každý. Zbytečný zlozvyk s radiátorem, kterým doslova vyhazujete peníze oknem

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Čísla na termostatické hlavici určují cílovou teplotu v místnosti, ne rychlost topení. Proč vyšší číslo neohřeje pokoj rychleji a jak hlavici správně nastavit.
Detail termostatické hlavice na boku radiátoru s číselnou stupnicí od jedné do pěti nastavenou na trojku

Detail termostatické hlavice na boku radiátoru s číselnou stupnicí od jedné do pěti nastavenou na trojku

Zdroj: T.Voekler/Wikimedia, CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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