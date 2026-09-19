Češi nechávají u pojišťoven ležet miliardy korun. Příspěvky na zuby, sport i očkování propadnou bez žádosti

Fondy prevence zdravotních pojišťoven nabízejí ročně tisíce korun na dentální hygienu, pohyb i očkování. Většina peněz přesto propadne. K získání příspěvku stačí vyfotit účtenku v mobilní aplikaci a pohlídat si tříměsíční lhůtu.
Z povinného zdravotního pojištění, které každý měsíc odvádějí zaměstnanci, zaměstnavatelé, živnostníci i stát za takzvané státní pojištěnce, se nehradí pouze akutní lékařská péče, operace a nemocniční pobyty. Část vybraných prostředků ze zákona směřuje do fondů prevence. Podle souhrnných údajů Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny mají pojišťovny v těchto fondech ročně vyčleněny více než 3 miliardy korun na preventivní programy pro své klienty.
Přestože na příspěvek dosáhne prakticky každý pojištěnec bez ohledu na věk, velká část těchto peněz zůstává každoročně nevyčerpána. Statistiky pojišťoven ukazují, že o bonusy z fondu prevence aktivně požádá méně než polovina klientů. Důvodem nebývá nezájem, ale nejčastěji neznalost konkrétních pravidel, obava z úředního papírování nebo prosté promeškání lhůty pro odevzdání účtenky.
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Pojišťovny své preventivní programy pravidelně aktualizují, základní pilíře však zůstávají dlouhodobě stejné. Cílem je motivovat pojištěnce k péči o vlastní zdraví dříve, než se objeví vážné a nákladné zdravotní potíže. Nejvyšší částky proto míří do oblastí, které si lidé v ordinacích běžně hradí z vlastní kapsy:
Dentální hygiena a péče o chrup: Odstranění zubního kamene, pigmentací a instruktáž čištění stojí na soukromých klinikách běžně 1 200 až 2 200 korun. Většina pojišťoven na tento zákrok dospělým i dětem přispívá částkou od 500 do 1 000 korun ročně, u některých specifických programů i více. Pohybové aktivity a sportovní kroužky: Dospělí pojištěnci mohou získat příspěvek na dlouhodobé permanentky do posiloven, plaveckých bazénů či na organizované cvičení (obvykle 500 až 1 000 Kč). U dětí a mládeže bývají bonusy ještě štědřejší – pojišťovny přispívají na celoroční sportovní oddíly, taneční kroužky, lyžařské výcviky i letní tábory částkami od 1 000 do 2 000 korun. Očkování nehrazené z veřejného pojištění: Vakcíny proti sezónním i celoročním rizikům pojišťovny podporují částkami od 500 do 1 500 korun na očkovací dávku. Typickým příkladem je podzimní ochrana, kdy se vyplatí vědět, jak odlišit běžné nachlazení od chřipky, nebo očkování proti klíšťové encefalitidě, protože klíšťata zůstávají v trávě aktivní i během mírného podzimu. Podmínkou pro vyplacení bonusu na dentální péči bývá absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře. Přehled příspěvků největších pojišťoven v České republice
Přestože zákonný rámec stanovuje
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, konkrétní nabídku benefitů a finančních limitů si každá zdravotní pojišťovna určuje samostatně podle své finanční kondice a schváleného zdravotně pojistného plánu. Následující srovnání ukazuje aktuální orientační stropy u nejpopulárnějších programů:
Zdravotní pojišťovna Dentální hygiena Sport a pohyb (dospělí / děti) Očkování Primární online cesta VZP (111) až 1 000 Kč (s prevencí) 500 Kč / 1 000 až 2 000 Kč až 1 500 Kč Aplikace Moje VZP OZP (207) až 2 000 Kč (dle kreditů) až 1 000 Kč (dle kreditů) až 1 500 Kč Portál Vitakarta ZP MV ČR (211) až 1 000 Kč (vybrané balíčky) 500 Kč / až 1 500 Kč až 2 000 Kč Aplikace Karta pojištěnce ČPZP (205) 500 až 1 000 Kč 700 Kč / až 1 500 Kč až 1 500 Kč Mobilní E-přepážka VoZP (201) 500 Kč 500 Kč / až 1 000 Kč až 1 500 Kč Klientský portál VoZP
Kompletní katalog preventivních programů a podrobné podmínky jednotlivých balíčků zveřejňuje na svých stránkách například
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR i ostatní oborové pojišťovny sdružené v SZP ČR.
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Získat peníze z fondu prevence není složité, existují však tři pevná pravidla, jejichž porušení znamená okamžité zamítnutí žádosti. Právě zde vzniká nejvíce zbytečných zklamání:
Pravidlo tří měsíců na doklad: Platební doklad (faktura, příjmový pokladní doklad či potvrzení o zaplacení) nesmí být v okamžiku podání žádosti starší než 3 měsíce (u některých pojišťoven přesně 90 dnů) od data úhrady. Pokud jste dentální hygienu absolvovali na jaře a vzpomenete si na ni až na podzim, nárok nevratně propadl. Podmínka preventivní prohlídky u praktika: Pojišťovny stále častěji vážou nejlukrativnější bonusy na aktivní účast na prevenci. Například VZP vyplácí 1 000 Kč na dentální hygienu pouze pojištěncům, kteří v uplynulých 24 měsících absolvovali všeobecnou preventivní prohlídku u svého registrujícího praktického lékaře. Tuto prohlídku plně hradí pojištění, stačí se k lékaři včas objednat. Konec kalendářního roku jako nepřekročitelný termín: Finanční prostředky ve fondech prevence jsou alokovány vždy na jeden kalendářní rok. Nevyčerpané částky se nepřevádějí do dalšího roku ani se nesčítají. Uzávěrka příjmu žádostí bývá u většiny pojišťoven stanovena na konec listopadu nebo polovinu prosince, aby stihly platby do Vánoc proplatit. Příspěvky na pravidelné sportovní aktivity a kroužky pro děti lze uplatnit jednou ročně. Příklad z praxe: Čtyřčlenná rodina získá zpět přes 6 000 korun
Jak významný může být dopad na rodinné finance, ukazuje modelový příklad čtyřčlenné domácnosti (dva dospělí a dvě školní děti):
Otec i matka absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře a na podzim zašli na dentální hygienu (2× 1 000 Kč). Obě děti navštěvují celoroční sportovní oddíl, kde rodiče uhradili členské příspěvky (2× 1 500 Kč z dětského pohybového programu). Jedno z dětí bylo na jaře přeočkováno proti klíšťové encefalitidě (příspěvek na vakcínu 700 Kč).
Rodina celkově získá zpět 5 700 až 6 700 korun čistého přímo na bankovní účet. Z pohledu rodinného rozpočtu jde o částku, která dokáže pokrýt měsíční náklady na energie nebo podstatnou část nákupu zimního vybavení.
Jak podat žádost za pět minut přes mobilní telefon
Doby, kdy bylo nutné kvůli příspěvku stát frontu na kamenné pobočce pojišťovny s papírovým formulářem, jsou minulostí. Všechny pojišťovny dnes nabízejí plně digitalizované podání:
1. Zkontrolujte doklad: Na účtence od zubaře nebo potvrzení ze sportovního klubu musí být jasně uvedeno jméno pojištěnce (u dětí jméno dítěte), účel platby, zaplacená částka a datum úhrady. 2. Otevřete mobilní aplikaci: V aplikaci své pojišťovny (např. Moje VZP, Vitakarta nebo Karta pojištěnce) přejděte do sekce Příspěvky nebo Výhody. 3. Vyfoťte účtenku: Aplikace umožní doklad přímo vyfotit telefonem nebo nahrát jako PDF fakturu. 4. Zadejte bankovní spojení: Zkontrolujte číslo bankovního účtu, kam má pojišťovna finance zaslat. 5. Odešlete: Schválení žádosti a vyplacení peněz na bankovní účet obvykle netrvá déle než 15 až 30 kalendářních dnů.
Pokud máte v peněžence nebo v e-mailu schované účtenky z uplynulých měsíců, vyplatí se zkontrolovat datum jejich vystavení bez zbytečného odkládání. Po uplynutí 90 dnů nebo příchodu prosincové uzávěrky už peníze z fondu prevence nikdo nevrátí.
Zdroje fotografií dentalni_hygiena_ordinace_pojistovna: Bjoertvedt / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Autor: Jacek Halicki: Jacek Halicki / Wikimedia CC BY-SA 4.0 sport_beh_pohybove_aktivity_deti: Ed Yourdon / Wikimedia CC BY-SA 2.0