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Většina Čechů větrá úplně špatně. Tato nenápadná poloha kliky u okna vás v zimě stojí tisíce korun

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Otočení kliky plastového okna na mikroventilaci během chladných dnů vzduch nevymění, ale spolehlivě podchladí zdivo kolem rámu. Na studeném ostění se sráží vlhkost a vzniká plíseň. Bezpečnější je otevřít okna dokořán na pět minut.
Orosené okno s kapkami vody po chladném ránu.

Orosené okno s kapkami vody po chladném ránu.

Zdroj: Jeff Vincent / Wikimedia CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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