Většina Čechů větrá úplně špatně. Tato nenápadná poloha kliky u okna vás v zimě stojí tisíce korun

Otočení kliky plastového okna na mikroventilaci během chladných dnů vzduch nevymění, ale spolehlivě podchladí zdivo kolem rámu. Na studeném ostění se sráží vlhkost a vzniká plíseň. Bezpečnější je otevřít okna dokořán na pět minut.
S nástupem chladnějších podzimních a zimních dnů řeší většina českých domácností stejnou situaci: orosené spodní okraje skel, zvýšenou vlhkost v pokojích a pocit těžkého, vydýchaného vzduchu. Mnoho lidí v dobré víře otočí kliku plastového okna do šikmé polohy o 45 stupňů na takzvanou mikroventilaci. Očekávají, že několikamilimetrová netěsnost zajistí plynulou výměnu vzduchu, aniž by do bytu vpustila příliš mnoho chladu.
Z pohledu stavební fyziky i energetických specialistů je však mikroventilace v topné sezóně tou nejméně vhodnou volbou. Vzduch v místnosti se přes nepatrnou škvíru téměř neobnoví, ale zato dochází k nepřetržitému prochlazování okenního rámu a přilehlého zdiva. Právě zde vzniká ideální prostředí pro kondenzaci vlhkosti a následný růst zdraví škodlivých plísní.
Jak funguje rosný bod a proč mikroventilace selhává
Teplý vzduch v obytných místnostech má schopnost pojmout podstatně více vodní páry než vzduch studený. Běžný provoz domácnosti – vaření, sprchování, zalévání květin, dýchání i to, jak
sušení prádla na radiátoru rychle zvyšuje vlhkost v bytě – produkuje denně několik litrů vody v plynné formě. Tato vlhkost se přirozeně snaží vysrážet na nejchladnějších površích v interiéru.
Pokud necháte okno dlouhé hodiny na mikroventilaci, chladný venkovní vzduch pomalu proudí kolem těsnění a intenzivně podchlazuje vnitřní špaletu (ostění) i samotný plastový profil. Jakmile teplota tohoto zdiva klesne pod takzvaný rosný bod (při pokojové teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 55 % to bývá kolem 11 až 12 °C), začne se na něm srážet voda. Vlhké omítky pak představují živnou půdu pro spory plísní, před jejichž toxickými účinky dlouhodobě varuje
Státní zdravotní ústav. Dlouhodobá mikroventilace ochlazuje okenní rám a těsnění, kde se následně hromadí zkondenzovaná vlhkost. Srovnání větrání: Mikroventilace versus šokový průvan
Rozdíl mezi jednotlivými způsoby větrání je zřejmý nejen z hlediska kvality vnitřního ovzduší, ale také z pohledu rodinného rozpočtu. Následující přehled shrnuje klíčové vlastnosti:
Způsob větrání Doba otevření Rychlost výměny vzduchu Vliv na teplotu zdiva Dopad na účty za topení Mikroventilace (spára 45°) Několik hodin až celý den Velmi pomalá, lokální Extrémní prochlazení špalety Vysoké tepelné ztráty (radiátor topí naplno) Vyklopené okno (větračka) 15 až 30 minut Pomalá, ochlazuje strop Silné prochlazení horní části okna Zbytečný únik tepla bez plné výměny CO2 Šokové větrání dokořán 4 až 6 minut Rychlá výměna v celé místnosti Zdivo i nábytek zůstávají teplé Minimální ztráty, rychlé zpětné prohřátí Příčný průvan (okna naproti) 2 až 3 minuty Okamžitá kompletní obnova vzduchu Konstrukce vůbec nevychladne Nejúspornější energetické řešení
Podle technických doporučení pro tepelnou ochranu budov a zásad úspor energií vyžaduje ohřátí čerstvého, suchého venkovního vzduchu minimum tepla. Naopak pokud kvůli trvale pootevřenému oknu vychladnou desítky kilogramů zdiva a betonových překladů, trvá jejich opětovné vyhřátí hodiny a spotřebuje obrovské množství paliva či elektřiny.
Jak správně větrat v zimě krok za krokem
Efektivní výměna vzduchu v topné sezóně se řídí jednoduchým postupem, který zvládnete za několik minut:
1. Vypněte radiátor: Ještě před otevřením okna otočte termostatickou hlavici radiátoru na nejnižší stupeň nebo symbol vločky. Pokud by hlavice zůstala otevřená, vestavěné čidlo zareaguje na ledový průvan a ventil okamžitě otevře přívod horké vody naplno. 2. Otevřete okno dokořán: Vyhněte se vyklápění ventilačky. Okenní křídlo otevřete do pravého úhlu, aby vznikl co největší průduch. Ideální je otevřít současně okna ve dvou protilehlých místnostech a vytvořit krátký průvan. 3. Stopujte čas: Při teplotách kolem nuly postačí 4 až 6 minut. Pokud venku panují hluboké mrazy pod bodem mrazu, stačí pouhé 3 minuty. Za tuto dobu se vzduch kompletně vymění, ale stěny, podlahy a nábytek nestihnou ztratit akumulované teplo. 4. Zavřete a nastavte hlavici: Okna těsně uzavřete a termostatickou hlavici vraťte na původní nastavení (obvykle stupeň 3 pro teplotu 20 až 21 °C). Čerstvý vzduch se od akumulovaného tepla v nábytku a stěnách prohřeje během deseti minut. Tento princip představuje základní krok v tom, jak ušetřit za plyn a vytápění v domácnosti. Krátké a intenzivní vyvětrání otevřenými křídly vymění vzduch během několika minut, aniž by stihly vychladnout stěny. Ověřeno měřením: Co ukazují termovizní data a výpočty energetiků
Dopad trvale pootevřené štěrbiny na stavební konstrukce detailně dokládají technická měření a simulace, které publikuje odborný portál
TZB-info zaměřený na stavební fyziku a úspory energií. Pokud venkovní teplota klesne k nule a okno zůstává v režimu mikroventilace, úzkou spárou neustále proniká ledový venkovní vzduch přesně na jedno místo okenního ostění.
Termovizní měření v praxi potvrzují, že povrchová teplota zdiva v bezprostředním okolí rámu klesá na pouhých 10 až 11 °C, což je hluboko pod kritickou teplotou rosného bodu. Vzdušná vlhkost z místnosti se na promrzlém místě nepřetržitě sráží a vytváří živnou půdu pro spory plísní. Současně termostatická hlavice pod oknem reaguje na chlad a neustále dotápí. Odborné výpočty energetických specialistů ukazují, že nahrazením trvalé mikroventilace krátkým nárazovým větráním klesne zbytečná tepelná ztráta v běžném bytě 3+1 natolik, že roční úspora na účtech za vytápění dosahuje 2 500 až 3 500 korun.
Kdy má mikroventilace smysl
Znamená to, že poloha kliky na 45 stupňů je úplně zbytečná? Nikoli. Mikroventilace byla vyvinuta jako komfortní funkce pro teplé měsíce roku, pozdní jaro a časný podzim, kdy je venkovní teplota blízká vnitřní. V tomto období nehrozí prochladnutí stavebních konstrukcí a mírné proudění vzduchu zajistí příjemné provětrání.
Jakmile však venkovní teploty klesnou pod 10 stupňů Celsia a začne topná sezóna, je bezpečnější nechat okenní křídla pevně uzavřená a spolehnout se výhradně na krátké a rázné vyvětrání dokořán. Ochráníte tak své zdraví před sporami plísní i peněženku před zbytečným plýtváním teplem.
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