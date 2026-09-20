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Jak na domácí Lipánek: Rychlý tvarohový krém, co děti i dospělí milují

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Lipánek si většina z nás spojuje s dětskou svačinou, kterou člověk snědl dřív, než stihl zavřít lednici. Domácí verze je přitom směšně jednoduchá: tvaroh, zakysaná smetana, trocha vanilky a nakonec šlehačka. Za mě je to jeden z těch receptů, kde nemá cenu nic zbytečně komplikovat.
Fotografie k Lipánku

Fotografie k Lipánku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Lipánek se vrací na scénu: Domácí verze oblíbeného dezertu potěší děti i dospělé, co lžičkou vyškrabují dno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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