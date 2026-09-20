Botník na chodbě paneláku? Drzost, která vás i sousedy může přijít na 500 tisíc

Projděte se po chodbách průměrného českého paneláku a uvidíte to téměř všude: dřevěný botník, několik párů bot na rohožce, květináč na mezipatře nebo dětské odrážedlo opřené o zábradlí. Mnoho lidí bere prostor přede dveřmi jako přirozené prodloužení své předsíně. Jenže společná chodba není soukromý sklad.
Z pohledu hasičů a zákona jde o únikovou cestu, kde každý odložený předmět představuje vážné bezpečnostní riziko a pro dům hrozbu statisícové pokuty.
Představa, že prostor těsně před vlastními dveřmi patří k bytu, je mezi Čechy hluboce zakořeněná. Nechceme si nosit bláto do bytu, chybí nám úložné prostory a botník na chodbě se zdá jako neškodné praktické řešení. Jenže přesně tento zvyk bývá rozbuškou sousedských sporů i důvodem tvrdých sankcí při požárních kontrolách.
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Z pohledu práva (podle § 1175 a § 1176 občanského zákoníku) jsou chodby, schodiště, podesty i mezipatra společnými částmi domu. Vlastník bytu má právo tyto prostory užívat, ale pouze způsobem, který neomezuje ostatní obyvatele a neporušuje bezpečnostní předpisy.
Ani tichý souhlas bezprostředního souseda nestačí k tomu, abyste si na chodbě zřídili trvalé odkladiště. Pokud domovní řád SVJ výslovně zakazuje umisťování osobních věcí na chodbách, je výbor SVJ oprávněn požadovat jejich okamžité vyklizení. Chodba zkrátka slouží k průchodu, nikoli ke skladování bot a nábytku.
Společné prostory bytového domu jsou z pohledu zákona určeny k bezpečnému pohybu všech obyvatel. Ilustrační snímek. Hasiči neznají slitování: Proč vadí i zdánlivě nevinný botník
Mnohem přísnější než sousedé a výbor SVJ jsou požární předpisy (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Při požáru v panelovém domě se společné chodby a schodiště během několika minut zaplní neprůhledným, toxickým kouřem. Obyvatelé i zasahující hasiči se v něm pohybují při nulové viditelnosti podél stěn.
V takové chvíli se i úzký botník, odložené kolo nebo květináč stávají nebezpečnou pastí, o kterou člověk zakopne, zraní se nebo zablokuje únik. Dřevěné botníky a krabice navíc představují hořlavý materiál, který přímo v únikové cestě zvyšuje požární zatížení a podporuje šíření plamenů a kouře.
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Pravidla požární bezpečnosti jsou nekompromisní. Zde je přehled nejčastějších předmětů:
Dřevěný botník či skříňka: Přísně zakázáno (hořlavý materiál a zúžení únikové cesty). Kolo, kočárek, koloběžka: Zakázáno na chodbách i podestách (překážka při evakuaci, patří do kočárkárny). Květináče na zemi či zábradlí: Zakázáno (riziko zakopnutí a zranění při zásahu). Volně ložené boty: Zakázáno (zápach, hygiena a překážka v chůzi). Běžná tenká rohožka u dveří: Obvykle tolerována, nesmí však tvořit vysokou hranu pro zakopnutí. Pokuta až 500 000 Kč: Kdo ji ve finále zaplatí?
Při pravidelné požární kontrole hasiči neřeší, kterému konkrétnímu bytu botník patří. Pokutu za nezajištění volných únikových cest udělí přímo právnické osobě – tedy Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytovému družstvu. Tato sankce se může vyšplhat až do výše 500 000 Kč.
Odložené botníky a předměty v mezipatře či přede dveřmi představují v zakouřeném prostoru nebezpečnou překážku. Ilustrační snímek.
SVJ sice pokutu uhradí ze společného fondu, ale výbor má plné právo tuto částku vymáhat jako náhradu škody po konkrétním viníkovi, který výzvy k vyklizení ignoroval. Pokud se viník nepřizná, doplatí na nepořádek jednoho souseda všichni majitelé bytů v domě.
Jak situaci vyřešit bez hádek
Nejlepším řešením je jednat dříve, než do domu dorazí kontrola nebo dojde k nehodě:
Přesuňte boty dovnitř: Pokud máte malou předsíň, volte vysoké a mělké výklopné botníky na stěnu, které nezaberou téměř žádné místo v bytě. Využívejte společné nebytové prostory: Kočárky a kola patří do uzamykatelné kočárkárny či kolárny, nikoli do mezipatra. Jasná pravidla na schůzi SVJ: Výbor by měl informovat všechny obyvatele o požárních rizicích a stanovit termín, do kterého musí být společné prostory vyklizeny.