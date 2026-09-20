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Botník na chodbě paneláku? Drzost, která vás i sousedy může přijít na 500 tisíc

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Prostor přede dveřmi v paneláku není soukromá předsíň. Z pohledu hasičů jde o únikovou cestu, kde každý botník či kočárek představuje riziko a hrozbu statisícové pokuty.
Vícepodlažní panelový dům s balkóny a upraveným okolím

Vícepodlažní panelový dům s balkóny a upraveným okolím

Zdroj: Autor: Oto Zapletal. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Lucenkova ulica, Bysterec, Dolný Kubín, Slovensko.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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