Fleury se opřel do Oktagonu. Po prohře mluví o dvojím metru

Ještě před několika měsíci působil vztah Willa Fleuryho s Oktagonem pevně. Dvojnásobný šampion odmítl možnost hledat další cestu směrem k UFC či PFL a zavázal se česko-slovenské organizaci novou smlouvou. Po první porážce v Oktagonu se však jeho pohled výrazně změnil.
Chce odvetu s Muradovem
Fleury 1. srpna přišel na OKTAGONu 92 o titul v polotěžké váze, když ho ve druhém kole zastavil Makhmud Muradov. Uzbek nastoupil jako náhradník za zraněného Daniela Škvora a po obratu získal pás. Fleury od začátku nesouhlasil se způsobem ukončení a začal tlačit na okamžitou odvetu.
Situaci mu podle jeho slov komplikuje postoj organizace. V rozhovoru pro Bloody Elbow uvedl, že slyšel o možnosti odvety pouze v případě, že by proti Muradovovi zároveň nasadil svůj titul těžké váhy. Fleury přitom požaduje další zápas v polotěžké divizi, kde o pás přišel.
„Hodně mě to naštvalo,“ přiznal Fleury. Vadí mu především rozdíl mezi tím, jak podle něj Oktagon zachází s domácími hvězdami, a tím, co nabízí jemu. Kvůli současnému přístupu dokonce zpochybnil, nakolik může organizaci vnímat jako skutečně globální projekt.
Vytáhl Vémolu i Budaye
Ir si při své kritice pomohl dvěma výraznými jmény. Připomněl Karlose Vémolu a Martina Budaye, které během vítězné série porazil, a položil otázku, zda by v opačné situaci nedostali okamžitou možnost napravit porážku.
„Kdybych takhle porazil Karlose Vémolu nebo Martina Budaye, myslíte, že by nebyla okamžitá odveta?“ ptal se Fleury. Podle něj by organizace v takovém případě měla jasno a vítěz by neměl možnost odvetu jednoduše odmítnout. „Proč je situace jiná, když prohraje Ir?“ dodal.
Jeho nespokojenost přichází jen několik měsíců poté, co podepsal nový kontrakt na šest zápasů. Fleury tehdy řešil také svou budoucnost mimo Oktagon a v rozhovoru pro The Sheehan Show mluvil i o tom, že jeho tým vedl vážnější jednání s UFC nebo PFL. Nakonec zůstal a v červnu ještě obhájil titul těžké váhy proti Kasimu Arasovi.
Teď chce napravit jedinou porážku, kterou v Oktagonu utrpěl. Za ideální místo považuje jubilejní OKTAGON 100 a trvá na odvetě v polotěžké váze. Spor tak už není jen o výsledek zápasu s Muradovem. Fleury otevřeně dává najevo, že způsob, jakým se k němu organizace po porážce postavila, si bude pamatovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka