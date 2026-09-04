Jedno písmeno na dně hrnku rozhoduje, jestli máte doma poklad za statisíce, nebo kuchyňský odpad

Na první pohled se může zdát, že starý hrnek není nic moc. Pro mnoho lidí jsou to prostě předměty denní potřeby,
nádoby na ranní kávu nebo třeba sentimentální kousek z minulé dovolené. Některé staré hrnky, zejména ty z jemného porcelánu, však mohou být překvapivě cenné a na aukcích se často prodávají za statisíce i miliony korun. Přitažlivost porcelánových sběratelských předmětů
Porcelán je známý svou jemnou a vytříbenou kvalitou, díky níž je ceněným materiálem pro vše – od nádobí až po figurky.
S postupem času se dostupnost těchto starožitných kusů snižuje, což způsobuje růst jejich hodnoty. A právě proto se hrnky, které byly kdysi předměty denní potřeby, nyní stávají vzácnými a žádanými sběratelskými předměty, zejména pokud pocházejí ze známých porcelánek nebo mají specifické vzory či značky. Zdroj fotografie: Pixabay Porcelánové hrnky s propracovanými vzory, výjevy nebo portréty jsou často cennější než jednodušší vzory. Nechte si je ocenit. Jak rozpoznat cenné hrnky
Ne každý starý hrnek bude mít cenu velkého jmění. Jak tedy rozeznat ten obyčejný od toho, který by vás mohl obohatit?
Klíč spočívá v identifikaci jeho původu. Většina cenných porcelánových hrnků bude mít na dně výrazné značky, symboly nebo iniciály. Tyto značky jsou podpisem výrobce a lze je dohledat ve slavných porcelánových továrnách.
Například v České republice je podle stránek
PragueArt&Design proslulá například slavkovská porcelánka, která vyrábí jedny z nejvyhledávanějších kusů. Hrnky z této továrny lze identifikovat podle jedinečného označení „S“. I jediný hrnek ze Slavkova může mít hodnotu několika desítek tisíc korun i více, pokud je v dobrém stavu a má žádaný design. Ale slavné porcelánky najdete například i v Německu, Francii či Anglii. Zdroj fotografie: Pixabay Staré hrníčky mohou mít statisícovou hodnotu. Prozradí je tento detail. Vzácnost a historický význam
Vzácnost hrnku hraje při určování jeho hodnoty obrovskou roli, jak píše web
Ekonom. Výrazně zvýšit cenu mohou například limitované edice, ukončené vzory nebo ojedinělé kusy. Někdy se hrnky stávají cennými nejen díky své vzácnosti, ale také díky své vazbě na významné historické události nebo osobnosti.
Jde například o ty vyrobené ke zvláštním příležitostem, jako jsou třeba královské svatby nebo významné politické události. A
vydělat můžete třeba i na starém nábytku, jak jsme na webu adbz už psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková