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Jedno písmeno na dně hrnku rozhoduje, jestli máte doma poklad za statisíce, nebo kuchyňský odpad

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Nechte si ocenit staré hrnky. Čím složitější je vzor a čím vzácnější je použitá technika, tím je pravděpodobnější, že dosáhnou vysoké ceny.
Jedno písmeno na dně hrnku rozhoduje, jestli máte doma poklad za statisíce, nebo kuchyňský odpad

Jedno písmeno na dně hrnku rozhoduje, jestli máte doma poklad za statisíce, nebo kuchyňský odpad

Zdroj: Meissen porcelain factory / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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