Bezdomovec v Jihlavě zapíral totožnost. Policie hledala odpověď po celé Evropě

Vše se řešilo u jihlavského Tesca kolem půl deváté ráno. „Po příjezdu na místo policisté muže kontaktovali a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Muž ale na výzvy hlídky neposkytoval potřebnou součinnost. Opakovaně odmítal předložit doklad totožnosti a nebyl ochoten sdělit údaje potřebné k jeho řádnému ztotožnění. Na dotazy hlídky k jeho totožnosti odpovídal velmi vyhýbavě, případně na položené otázky nereagoval nebo jejich zodpovězení odmítal,“ popsala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Cizinec odmítal sdělil svou totožnost ani nějakou indicii, která by policistům napověděla. Vzniklo proto podezření, že se muž v ČR zdržuje neoprávněně, byl proto převezený na služebnu cizinecké policie.
„Na speciální stanici jsme provedli identifikační úkony a ověření totožnosti cizince, včetně lustrace v mezinárodním systému EURODAC, ale žádná shoda nebyla nenalezena. Protože muž hovořil španělsky, policisté předpokládali, že by se mohlo jednat o státního příslušníka Španělska. Proto policisté k dalším procesním úkonům přizvali tlumočnici a s její pomocí byl cizinec znovu vyzván ke sdělení totožnosti. Muž policistům nakonec sdělil své údajné jméno a datum narození, ale prohlásil, že nemá žádnou státní příslušnost,“ doplnil Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie s tím, že posledních pět let žije jako bezdomovec.
Ze Španělska odpověděli druhý den
Vzhledem k jeho přízvuku, který tlumočnice identifikovala jako rodilou španělštinu, byla prostřednictvím Národního situačního centra ochrany hranic poslána žádost o ztotožnění do Španělska. Cizinec byl umístěn do policejní cely Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, protože ve ztotožnění a prověření oprávněnosti pobytu mohli policisté pokračovat až po doručení odpovědi ze Španělska.
„Odpověď ze Španělska přišla druhý den, ale byla negativní s tím, že uvedená osoba není známa ve španělských informačních systémech. Následně vznikl předpoklad, že by se mohlo jednat o občana Itálie. Prostřednictvím Národního situačního centra ochrany hranic odeslána žádost o ztotožnění do Itálie, avšak odpověď z Itálie byla také negativní. Vzhledem k tomu, že se muže stále nedařilo i nadále ztotožnit a s policisty nespolupracoval, požádali o pomoc při jeho ztotožnění kolegy z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci,“ řekla mluvčí Čírtková.
Občanský průkaz vlastní
S novým dotazem byla tak cestou tohoto pracoviště obeslána celá Evropa a pozitivní odpověď nakonec přišla z Německa. Z ní vyplynulo, že muž má španělskou národnost, proto byl znovu poslán dotaz do Španělska k ověření získaných údajů.
„Ve středu 3. září přišla odpověď z pracoviště Interpolu v Madridu, ze které vyplývalo, že uvedená osoba je skutečně v evidencích Španělska evidována a že se jedná o osmapadesátiletého muže, který vlastní státní občanský průkaz, kterým by měl být schopen prokazovat svoji totožnost. Celou věc policisté zadokumentovali, cizinec byl ztotožněn a poté byl propuštěn ze zajištění,“ uzavřela krajská policejní mluvčí.