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Výsledky FP2 VC Itálie: Stříbrné šípy odpověděly, Russell nejrychlejší

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Druhý volný trénink se obešel bez větších problémů a monoposty začaly zrychlovat. Tentokrát Stříbrné šípy předvedly svoji rychlost a na prvním místě se umístil George Russell, za ním dojel Charles Leclerc a trojici uzavřel Andrea Kimi Antonelli.
Mercedes předvedl svoji sílu v druhém tréninku na Velkou cenu Itálie.

Mercedes předvedl svoji sílu v druhém tréninku na Velkou cenu Itálie.

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