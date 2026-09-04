V sobotu ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT2 vytáhne nejslavnější romantický film všech dob

Představte si velkolepou historickou ságu plnou vášně, palácových intrik a lásky, jež musí překonat zdánlivě nepřekonatelné překážky. Žánr, který vás vtáhne do světa nablýskané šlechty, temných tajemství a osudových rozhodnutí. Málokdo však tuší, že za vznikem tohoto klenotu stálo zákulisní drama, které málem zničilo kariéry hlavních představitelů ještě před první klapkou.
Osudové manželství plné temných tajemství
Příběh začíná na francouzském venkově, kde je mladá a hrdá dívka proti své vůli provdána za tajemného, nesmírně bohatého hraběte. Tento muž s děsivou jizvou na tváři je v celém kraji považován za mocného čaroděje a kacíře. Zatímco se nešťastná nevěsta snaží překonat počáteční odpor k muži obklopenému aurou alchymistických zázraků, ocitá se uprostřed nebezpečné pavučiny intrik.
Náhodné odhalení spiknutí proti samotnému králi z ní dělá lovnou zvěř pro mocné nepřátele. Dokáže její hrdost odolat hrozbě klášterního vězení? Dokáže láska zvítězit nad žárlivostí panovníka, který nesnese, aby ho kdokoliv zastínil? Cesta k realizaci tohoto filmového zázraku byla dlážděna odmítnutím a obrovským stresem.
Hysterický záchvat jako klíč k životní roli
Role hlavní hrdinky byla původně nabízena největším hvězdám tehdejší doby, které ji však bez milosti odmítly. Když se na konkurzu objevila tehdy méně známá herečka, byla po hodinách úmorného čekání naprosto vyčerpaná. Když dostala pokyn, aby předvedla hněv, její emoce explodovaly.
Rozzuřila se doopravdy, mrštila scénářem o zem a spustila takový výstup, že režisér okamžitě věděl, že našel svou hlavní hvězdu. Jeho herecký partner na tom nebyl o nic lépe. Role zohyzděného šlechtice s jizvou a kulháním v něm vzbuzovala obrovský strach – obával se, že definitivně zničí jeho image filmového milovníka. Nakonec byl nucen roli přijmout jen proto, že ho producent donutil podepsat smlouvu pod pohrůžkou žaloby, přičemž k tomu využil dříve podepsaný bianko kontrakt.
Kdo stál za maskou Peyraca a Angeliky?
Tímto legendárním snímkem je Angelika, markýza andělů z roku 1964, v němž hlavní role ztvárnili nezapomenutelná Michèle Mercier v roli Angeliky a Robert Hossein v roli charismatického Joffreyho de Peyraca. Přestože na stříbrném plátně předváděli spalující vášeň a hluboké city, realita na natáčecím place byla diametrálně odlišná. Během natáčení prvního dílu se tito dva herci ve skutečnosti upřímně nesnášeli.
Michèle Mercier měla proti svému kolegovi obrovské komplexy, protože on byl již zavedenou hvězdou a ona se cítila jako pouhá nouzová volba. Hossein k ní navíc zpočátku přistupoval s neskrývaným despektem. Diváci si představitelku hlavní role často spojují s jejími nádhernými zlatými vlasy, avšak i zde se skrývá velké tajemství – Michèle Mercier je ve skutečnosti tmavovlasá brunetka.
Pro roli si musela vlasy odbarvit, ale neustálé chemické zásahy je extrémně poškozovaly. Tvůrci proto museli situaci vyřešit radikálně a herečka během natáčení celé pětidílné ságy nosila desítky na míru vyrobených blonďatých paruk. Mnozí fanoušci také věří, že Angelika byla skutečnou historickou postavou, ve skutečnosti je však Angelika Sancé de Monteloup kompletně fiktivní literární postavou.
Skrytá pravda o autorech a šetření na kostýmech
Zajímavé pozadí má i samotný vznik knižní předlohy. Dlouhá léta se věřilo, že romány napsala manželská dvojice Anne a Serge Golonovi. Pravda je však taková, že jedinou autorkou textu je Anne Golon. Její manžel Serge, povoláním chemik a mineralog, pouze vyhledával historické materiály a fakta v archivech. Nakladatel však tehdy striktně trval na uvedení obou jmen, protože nevěřil, že by se historicko-dobrodružný román napsaný ženou mohl na trhu dobře prodávat.
Původní film z roku 1964 dokázal s minimálními náklady vytvořit vizuálně působivou podívanou, která v kinech po celém světě zaznamenala obrovský komerční úspěch. Produkce šetřila, kde se dalo – například recyklací kostýmů z filmu Tři mušketýři z roku 1961 (šaty královny Anny Rakouské) a natáčením prvních dvou dílů současně v identických kulisách. Naproti tomu moderní remake z roku 2013 s rozpočtem 15 milionů eur (cca 380 milionů Kč) u diváků i kritiky zcela propadl a získal průměrné hodnocení pouhých 20 %.
ČT 2 legendu oprašuje
Pokud si chcete tuto nestárnoucí filmovou klasiku vychutnat, Angeliku, markýzu andělů můžete sledovat v sobotu 5. září ve 20:00 na stanici ČT2. Připravte si pohodlné místo, protože vás čeká návrat do světa francouzské šlechty, zakázané lásky, intrik a dobrodružství.
A možná při sledování uvidíte slavnou dvojici Michèle Mercier a Roberta Hosseina trochu jinýma očima. Na plátně mezi nimi totiž hořela vášeň, zatímco za kamerou to mezi představiteli Angeliky a Peyraca zpočátku ani zdaleka tak idylické nebylo.
Zdroje článku: kinobox.cz, patekafe.cz, angelique.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá