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V sobotu ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT2 vytáhne nejslavnější romantický film všech dob

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V sobotu večer si dopřejte pohádkovou romantiku plnou intrik, vášně a nezkrotné hrdosti. Tento velkolepý historický snímek milují miliony diváků, ale skrývá tajemství – herci se upřímně nesnášeli a hlavní hrdinka prošla ponižujícím castingem.
V sobotu ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT2 vytáhne nejslavnější romantický film všech dob

V sobotu ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT2 vytáhne nejslavnější romantický film všech dob

Zdroj: FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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