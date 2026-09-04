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Už dávno je každý vyhodil, dnes se vrací do módy ve velkém. Není to náhoda, drátová sluchátka jsou lepší než bluetooth

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Prodeje drátových sluchátek v prvních týdnech roku 2026 vyskočily o 20 %. Po letech propadu se kabel vrací, a má k tomu pádné důvody.
Drátová sluchátka, velká, kabel

Drátová sluchátka, velká, kabel

Zdroj: Benlis Square / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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