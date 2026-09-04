Mám snad raději krást a páchat trestnou činnost? Diego Kotlár vysvětluje, proč jde do zápasu s Muradovem

- Kotlár má 31. října na turnaji G MMA nastoupit v čele až šesti členů své rodiny proti Makhmudu Muradovovi
- Na dotaz, proč dělá takovou blbost, odpověděl v komentářích na sociální síti
- Podle svých slov mu nejde o pozornost, ale o peníze
- Muradov na tiskovce uvedl, že jde o největší honorář jeho kariéry
- Přesná pravidla neobvyklého zápasu organizace zatím nezveřejnila
Odpověď, která zapadla do diskuse pod článkem
Reakce na oznámení zápasu se rozdělily do dvou proudů. Jeden se bavil formátem, druhý se ptal, proč to Kotlár riskuje. Právě do druhého tábora patřil komentář, který mu podsouval, že jde jen o pozornost.
Odpověď přišla během pár hodin a je kratší než většina jeho videí. „Nejde o pozornost, ale vydělat peníze, o tom to je. Mám jít krást, nebo páchat trestnou činnost? Blbost, ne," napsal Diego na Facebooku v obraně na svůj bizarní zápas.
Ta věta je zajímavá hlavně proto, že se rozchází s obrazem, který kolem sebe sám roky staví. Kotlár se do širšího povědomí dostal jako muž, který otevřeně mluví o tom, že do zaměstnání nechodí a že jeho příjmem jsou sociální dávky. V rozhovorech dřív popisoval, že se ženou pobírali kolem padesáti tisíc měsíčně, a argumentoval, že se za to čtyři děti uživit nedá.
Na druhé straně klece stojí úplně jiná matematika
Zatímco Kotlár mluví o výdělku jako o alternativě k něčemu jinému, jeho soupeř mluví o rekordu. Uzbecký šampion OKTAGONu Makhmud Muradov na tiskové konferenci uvedl, že za vystoupení dostane největší odměnu za jeden zápas v kariéře, a promotéra Jakuba Jíru během večera opakovaně vybízel, ať klidně přidá další soupeře, pokud za každého připlatí.
Rozdíl mezi oběma stranami je přitom propastný. Šestatřicetiletý Muradov prošel UFC, má bilanci třiceti výher a osmi porážek a drží dva pásy OKTAGONu. Titul polotěžké váhy získal 1. srpna na Štvanici, když do zápasu s Willem Fleurym naskočil jako náhradník dvanáct dní předem a ve druhém kole potřeboval devatenáct sekund, aby ho sestřelil.
Rodina, která se do klece dostala přes internet
Kotlárové se v posledních týdnech dostávali do zpráv pravidelně a pokaždé stejnou cestou. Nejdřív Diego kolem sebe shromáždil další muže a sliboval, že na Karlose Vémolu nastoupí v pěti na jednoho. Pak se v pondělí postavil Vémolovi do cesty osobně a odnesl si několik facek ještě před oficiálním programem tiskovky. Během večera pak naběhl na pódium jeho příbuzný Lukáš a skončil v rukou ochranky.
Turnaj s podtitulem Samhain se koná 31. října v pražské Nové Spirále a kromě Muradova je na kartě Jiří Kajínek, Miroslav Sládek podle zvláštních pravidel nebo souboj radikálních fanoušků Sparty s policisty.
Pravidla zápasu jednoho profesionála proti šesti soupeřům organizace stále nezveřejnila. Kotlár už ale odpověděl na otázku, která ho zajímá nejvíc.