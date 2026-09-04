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Dovolená za komunistů byla čisté utrpení. Moře jen pro vyvolené soudruhy a ostatní museli do stanu

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Dovolená v období socialismu nabízela jen velmi omezené možnosti. Cesta k moři znamenala pro běžné občany obíhání úřadů a balení kufrů s konzervami.
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Zdroj: FOTO:FOTO:FORTEPAN / Korenchy László, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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