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Rus naznačil doping u legend UFC. Zmínil Alda, Silvu i Pettise

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Movsar Evloev před titulovým duelem s Alexanderem Volkanovskim otevřel citlivé téma dopingu. Výkonnostní propad několika legend spojil se zavedením přísnějšího testování v UFC.
Rus naznačil doping u legend UFC. Zmínil Alda, Silvu i Pettise

Rus naznačil doping u legend UFC. Zmínil Alda, Silvu i Pettise

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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