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Trenér Trpišovský láká dvojče Chorého. V hledáčku Slavie je habán Adamski

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Slavia za polského útočníka Rafała Adamského nabídla Legii Varšava v přepočtu přes 50 milionů korun. Varšavský klub odmítl, pražský zájem ale neutuchl.
Trenér Trpišovský láká dvojče Chorého. V hledáčku Slavie je habán Adamski

Trenér Trpišovský láká dvojče Chorého. V hledáčku Slavie je habán Adamski

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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