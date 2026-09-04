Trenér Trpišovský láká dvojče Chorého. V hledáčku Slavie je habán Adamski

Když v květnu Tomáš Chorý po třetí červené kartě v sezoně dostal od vedení Slavie svolení hledat si nové angažmá, rozjel se v Edenu paralelní proces. Klub nehledal jen náhradu, hledal konkrétní fyzický profil. Vysokého hrotového útočníka, který umí zaměstnat stopery, vyhrávat souboje v šestnáctce a být hrozbou při standardních situacích. Jméno, které se vynořilo, patří čtyřiadvacetiletému Polákovi měřícímu 195 centimetrů. Podle informací polského novináře Tomasze Włodarczyka na kanálu Meczyki Slavia nabídla za Adamského zhruba dva miliony eur. Legia řekla ne. Slavia ale neodešla.
Nabídka, odmítnutí a skaut na tribuně
Příběh zájmu má tři fáze. Nejdřív padla finanční nabídka, podle polských zdrojů kolem dvou milionů eur, tedy přibližně 50 milionů korun. Legia ji odmítla rychle, Adamski totiž do Varšavy přišel teprve v únoru 2026 a okamžitě začal střílet. Klub neměl důvod prodávat.
Jenže Slavia necouvla. Podle Meczyki se slávistický skaut objevil přímo na zápase Legie s Radomiakem, kde Adamského sledoval osobně. Třetí fáze probíhá teď: Chorý nakonec k 23. červenci zůstal v kádru, akutní potřeba odpadla, ale podle polských zdrojů Slavia zájem neuzavřela. Spíš ho odsunula do zimy.
Proč zrovna Adamski
Označení „dvojče Chorého“ je fotbalová zkratka, ne popis obličeje. Oba jsou vysocí hrotoví útočníci stavění na souboje, tlak v pokutovém území a nebezpečí při rohových kopech. Tím ale podobnost nekončí, a nekončí ani rozdíly.
Adamski sám při podpisu do Legie zdůraznil, že nechce být typickým cílovým hráčem. Chce míč u nohy, chce se podílet na tvorbě hry. To je zajímavý kontrapunkt: Trpišovský v dubnu mluvil o potřebě různých typologií útočníků podle soupeře, o „čopech za obranu“ i o fyzickém nekomfortu pro protihráče. Adamski by přinesl Chorého rozměr (výšku, boxový profil, hlavičkovou hrozbu) a přidal vlastní akcent v kombinaci.
Čísla ukazují strmý vzestup:
- Podzim 2025/26 v polské 1. lize (Pogoń Grodzisk Mazowiecki): 11 gólů, 10 asistencí
- Jaro 2026 v Ekstraklase (Legia): 13 zápasů, 4 góly, 2 asistence
- Start sezony 2026/27: po 5 ligových zápasech 3 góly
Pro srovnání: Chorý v Chance Lize 2025/26 nasbíral za Slavii 17 gólů a 4 asistence ve 24 zápasech. Čistě čísly je jinde. Adamski ale roste rychle a má podstatně menší vzorek, a podstatně nižší cenovku.
Co Chorého udrželo a co to znamená pro Adamského
Květnové drama kolem Chorého bylo reálné. Po třetí červené kartě v sezoně (úderu loktem v derby) ho Slavia spolu s Douděrou vyřadila z kádru. Předseda představenstva Tvrdík to komentoval slovy, že „tolerance skončila“. Oba hráči dostali svolení hledat si angažmá.
Pak přišly interní schůzky. Majitel Pavel Tykač nakonec rozhodl, že dočasné vyřazení bylo dostatečným trestem. Na předsezonní tiskové konferenci 23. července Slavia oznámila: Tomáš Chorý zůstává. Tvrdík ale dodal podstatný dovětek, že smlouva běží jen do konce sezony 2026/27 a prodloužení si klub „v této chvíli“ neumí představit.
Přeloženo do transferového jazyka: Chorý je k dispozici, ale s omezenou zárukou. A právě proto zájem o Adamského nedává smysl jen jako letní horečka. Je to připravená varianta pro moment, kdy Chorý odejde, ať už v lednu, nebo v létě 2027.
Proč zima, a ne podzim
I kdyby Slavia chtěla Adamského podepsat hned po skončení letního přestupového okna, pro podzimní Ligu mistrů by jí to nepomohlo. Deadline UEFA pro registraci hráčů na List A ligové fáze byl 2. září 2026 ve 23:59. Kdo není na seznamu, nenastoupí.
Zimní okno otevírá jiné možnosti. Podle Přestupního řádu FAČR standardně startuje 16. ledna a končí 12. února. UEFA navíc umožňuje klubům, které postoupí do vyřazovací fáze, dopsat až tři nové hráče do 4. února 2027. Adamski jako občan EU nepotřebuje v Česku pracovní povolení, ale pro Slavii by nebyl lokálně vychovaný hráč, zabral by místo na evropské soupisce mezi cizinci.
Prakticky to znamená: pokud Slavia postoupí z ligové fáze a Chorého budoucnost zůstane nejistá, lednový přestup Adamského dává logiku sportovní i registrační.
Legia drží s Polákem smlouvu do roku 2029 a v létě už jednu nabídku odmítla. Cena půjde nahoru. Ale Slavia ví, co hledá, a ví, kde to najít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl